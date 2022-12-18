Necip Hablemitoğlu suikastının üzerinden 20 yıl geçti

Türk tarihçi ve yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu 28 Kasım 1954'te Ankara doğdu.

Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yaptı. Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürütmüş, ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol almıştır.

Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesi'nde doçent doktor öğretim görevlisi olarak yirmi yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi derslerini verdi.

Kendisi gibi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile evli, Kanije ve Uyvar adında iki kız çocuğun babasıydı.

HABLEMİTOĞLU NEDEN HEDEF ALINDI?

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun dikkatleri üzerine çekmesine neden olan çıkışı FETÖ'nün sözde "cemaat" olarak bilindiği yıllarda bu yapıya yönelik tespitleriydi. "Gülen cemaati"nin devlet içine sızarak kritik kadroları tuttuğuna dikkati çeken Hablemitoğlu, hayatını kaybettikten sonra yayımlanan "Köstebek" isimli kitabında, silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitinde bulunduğu yapıyı "Fetullahçılar" olarak tanımladı.

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Gülen'in yargılandığı Ankara 2 No'lu DGM'deki davanın delilleri arasında, Hablemitoğlu'nun örgütün CIA ile bağlantısını ortaya koyan "Etki Ajanları, Nüfuz Casusları ve Fethullahçılar" başlıklı raporu da yer aldı.

Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün hazırladığı iddianameye göre, örgüte yönelik bu çalışmaları, Hablemitoğlu'nu hedef haline getirdi.

ÖZGÜN Son dakika haberi: Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek

Levent Göktaş

FETÖ İSTEDİ: GÖKTAŞ YAPTI

FETÖ, Hablemitoğlu'nu daha ileri gitmemesi için dönemin sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ı görevlendirdi.

Özcan da Hablemitoğlu'nun önünün kesilmesi için FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya durumu anlattı. Altaylı, Mustafa Özcan'ı, Hablemitoğlu ile görüştürmesi için dönemin sağlık bakanına ulaştı ancak her seferinde Hablemitoğlu, bu talebi geri çevirdi.

Bir zaman sonra Hablemitoğlu'nun MİT müsteşarı olacağına dair duyumlar üzerine yeniden devreye giren örgüt, onu öldürmesi için o dönem müsteşar olmak isteyen bir diğer isim Levent Göktaş'a ulaştı.

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NECİP HABLETMİTOĞLU SUİKASTI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

FETÖ'nün teklifini kabul eden Göktaş, bunun için emrinde görev yapan eski askerler:

Ahmet Tarkan Mumcuoğlu,

Fikret Emek,

Nuri Gökhan Bozkır'a

suikast talimatını verdi.

Bozkır, Hablemitoğlu'nun evinin olduğu sokakta keşif yaptı, ardından yurt dışı görevi kapsamında Kazakistan'da bulunan Mumcuoğlu, iz bırakmamak için KKTC üzerinden Türkiye'ye gelerek 18 Aralık 2002'de Hablemitoğlu'nu evinin önünde başından vurarak öldürdü.

TEHDİT DOLU MAİL VE TELEFONLAR

21 Aralık 2002’de cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Cinayet sonrasında Hablemitoğlu’nun e-mailine ve telefonuna gelen tehdit telefonları emniyet mensuplarınca incelemeye alındı.

FAİLİ MEÇHUL DOSYA RAFTAN İNDİRİLDİ

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi.

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Suikasta ilişkin detaylar yeniden incelendi, ulaşılan bilgiler, cinayetin FETÖ tarafından işlenmiş olabileceği şüphesini beraberinde getirdi.

GÜLEN’İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 73 KİŞİ HAKKINDA DAVA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Temmuz 2016 yılında Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 73 kişi hakkında silahlı terör örgütü kurarak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştıkları gerekçesiyle dava açtı. İddianamede Hablemitoğlu cinayetindeki FETÖ izleri belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hablemitoğlu dosyasını ölümünden 13 yıl sonra yeniden açtı ve yapılan suikast ile ilgili delillerden yola çıkarak yeniden inceleme yapacağını açıkladı.

TETİKÇİLER TEK TEK YAKALANDI

Soruşturmayı genişleten savcılık, o dönem Ukrayna'da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkardı. MİT tarafından 27 Ocak 2022'de Türkiye'ye getirilen Bozkır, 8 Şubat'ta "suç örgütü üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklandı. Bozkır'ın "kasten öldürmeye yardım" ve "suç örgütüne üyelik"ten 24 yıla kadar daha cezalandırılması talep ediliyor.

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Onun beyanları ve savcılığın daha önceki tespitleri doğrultusunda 8 Haziran 2022'de Levent Göktaş, Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emek ve Mumcuoğlu tutuklandı.

GÜNDEM Suikast timinin son halkası: Levent Göktaş tutuklandı

GÖKTAŞ TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİ

Göktaş'ın, Bulgaristan'a kaçtığı bilgisi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iade işlemleri için gereken belgeleri Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Bakanlığın girişimiyle 16 Aralık'ta Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Göktaş, bir gün sonra İstanbul'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suikastın tetikçileri olarak iddianamede yer alan Göktaş, Mumcuoğlu ve Emek'in "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması iddianamede talep edilirken, Göktaş'ın "örgüt kuruculuğu"ndan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha cezalandırılmaları isteniyor.

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AZMETTİRİCİLER FİRARDA

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlanıyor.

Daha önce "FETÖ üyeliği" ve "casusluk" suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı ile Köstem halen cezaevinde, Gülen ve Özcan ise firari.

GÜNDEM 20 yıllık suikastın karakutusu: Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

HABLEMİTOĞLU'NUN AKADEMİK GEÇMİŞİ VE ESERLERİ

Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1977-1978 yıllarında "Dilde, Fikirde, İşde Birlik" adlı aylık bir dergi yayımladı. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda basın müşaviri olarak çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora yaptı.

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TÜRK AZINLIKLARI

Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapan Hablemitoğlu, Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürüttü. Bu çalışmalar çeşitli gazetelerde yazı dizisi olarak yayınlandı.

GÜNDEM Hablemitoğlu suikastında Enver Altaylı izi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNDP PROJESİNDE GÖREV ALDI

1995-1996 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in UNDP projesinde görev alarak Moldova'da Gagauz Türkleri'nin Latin alfabesine geçişi ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti verdi. Buradaki görevi sırasında, Cumhuriyet döneminin başında bölgede Atatürk tarafından görevlendirilen öğretmenlerin bulunduğunu belirleyerek, bu öğretmenlerin bugün yaşayan öğrencilerinin anılarını derledi ve bir kısmını "Kemal'in Öğretmenleri" başlığı ile yayınladı.

Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yirmi yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi derslerini verdi.

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KIRIM TÜRKLERİ

İlk kitabı, II. Dünya Savaşı sırasında Sovyet Rusya tarafından Kırım Türkleri'nin kendi topraklarından zorunlu göç ettirilişini anlatan ve 1974 yılında yayımlanan "Yüzbinlerin Sürgünü"'dür.

AİLESİ BULGARİSTAN’DAN GÖÇEN KIRIM TÜRKLERİNDENDİ

Hablemitoğlu'nun özellikle Türkiye dışında yaşayan Türk toplulukları ve Kırım Türkleri konusunda yayınlanmış tarihi belgelere dayalı çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ailesi Bulgaristan Büyük Oranköy'den (Golyamo Vranovo) Türkiye'ye göç etmiş Kırım Türkleri'nden olan Dr. Necip Hablemitoğlu, Kırım Türkleri'nin Türkçü lideri İsmail Gaspıralı'ya ait tarihi belgelerden oluşan bir arşive de sahipti.

ALMAN VAKIFLARI VE BERGAMA DOSYASI

Ayrıca, Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren bölücü terör örgütleri ve Alman vakıfları ile Avrupa Birliği uyum yasaları içinde yer alan vakıflar yasası konularında çeşitli araştırmaları bulunan Hablemitoğlu, çalışma alanına ilişkin Türkiye'de ve yabancı ülkelerde sempozyum, panel gibi toplantılarda sayısız konferanslar verdi, çeşitli televizyon ve radyo programlarına katıldı ve bu çalışmalarını Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası adlı kitabında topladı.

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VEFATINDAN SONRA BİTİRİLEMEMIŞ HALİYLE YAYINLANDI: KÖSTEBEK

Öldürüldüğü için tamamlayamadığı Köstebek isimli araştırma kitabında Gülen hareketinin örgütlenmesini yazdı. Kitap, vefatından sonra bitirilememiş haliyle yayınlandı. Bu kitabında hareket mensuplarının yabancı devletler adına gönüllü casusluk yaptıklarını iddia etmiştir.

GÜNDEM Paralel yapının ilk suikastı: Hablemitoğlu