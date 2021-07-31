Hayat Nimetullah Hoca Hakka yürüdü
AKTÜEL

Nimetullah Hoca Hakk’a yürüdü

Başta Japonya olmak üzere dünyanın farklı köşelerinde insanları İslam’a davet eden Nimetullah Halil İbrahim Yurt Hocaefendi Hakk’a yürüdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nimetullah Hoca Hakk’a yürüdü
Nimetullah Halil İbrahim Yurt Hocaefendi

Dünyanın dört bir tarafında Nimetullah Hoca olarak tanınan Yurt Hocaefendi, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında vefat etti. Son yıllarda İstanbul’da ikamet eden Nimetullah Hoca, hayatının büyük bir bölümünü Suudi Arabistan ve Japonya’da irşad faaliyetleriyle geçirmişti. Eşi Eyüp Sultan kabristanlığında medfun bulunan Nimetullah Hocanın bugün kılınacak cenaze namazının akabinde Eyüp Sultan kabristanlığına defnedilmesi bekleniyor.

KARŞILIK BEKLEMEDEN İSLAM’A DAVET

1931’de Amasya Taşova’da dünyaya gelen Nimetullah Halil İbrahim Yurt Hocaefendi, küçük yaşlarda Mehmed Zahid Kotku, Mahmud Sami Ramazanoğlu, Süleyman Hilmi Tunahan gibi alimlerin sohbetlerine katıldı. Japonya merkezli İslami tebliğ çalışmalarıyla tanınan Yurt Hocaefendi, pek çok insanın Müslüman olmasına vesile olmuştu.

Avrupa ve Japonya'da binlerce kişinin İslam'la şereflenmesine vesile olmuştu: Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü
GÜNDEM
Avrupa ve Japonya'da binlerce kişinin İslam'la şereflenmesine vesile olmuştu: Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü
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