Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Temizlik görevlisi 23 Nisan'da kendini müziğe kaptırdı: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

İstanbul Sultangazi'de temizlik işçisi Cafer Akyol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptığı dansla bir anda sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hala sokakları temizleme görevine devam eden Akyol'a Sultangazi Belediyesi bir maaş ikramiye verecek ancak o ise bu ilgiden memnun olmadığını, ''Biz alışkın değiliz böyle şeylere, ilgiye alışkın değiliz, medyaya alışkın değiliz. O yüzden endişe duydum' sözleriyle dile getirdi.