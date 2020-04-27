Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan 64 yaşındaki ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınlayan ünlü sanatçı Seda Sayan, “Yıllarım dostum sırdaşım yol arkadaşım, uğur böceğim, akıl hocam, kılavuzum ismin gibi nurlar içinde uyu inşallah Nur Yerlitaş. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.
Nur Yerlitaş kimdir?
Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı.
80'li yıllarda Paris ve Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başladı.
Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi. Yerlitaş, kendisini "dikişçi" ve "kostüm tasarımcısı" olarak tarif ediyordu.