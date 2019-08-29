Hayat O bir mücahideydi
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O bir mücahideydi

Ömrünü savunduğu değerlere adayan, Huzur Sokağı ile gönüllere dokunan Gazeteci-Yazar Şule Yüksel Şenler, 81 yaşında vefat etti. Kitapları ve konferansları ile nesiller inşa eden Şenler, başörtüsü mücadelesinin de öncü isimlerindendi. Şenler'in cenaze namazı öğle vakti Eyüp Sultan Camii’nde kılınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenler’e rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şule Yüksel Şenler
Şule Yüksel Şenler

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, dün vefat etti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, Şenler’in konjestif kalp yetmezliği ve pnömoni (zatürre) tanılarıyla 4 Nisan’da hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırıldığını belirtti. Yiğitbaşı, Şenler’in, zatürreye bağlı septik şok nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Şenler, bugün Eyüp Sultan Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilecek.

BAŞÖRTÜSÜ MODELİNİ TASARLADI

Pek çok konuda ilkleri yaşamış, tavizsiz bir isim olarak öne çıkan ve hayatı mücadelelerle geçen Şenler, 29 Mayıs 1938’de Kayseri’de dünyaya geldi. Aslen Kıbrıslı olan ve küçük yaşlardayken ailesinin İstanbul’a göç ettiği Şenler, Koca Ragıp Paşa İlkokulu’na giderken ailenin ekonomik durumu bozuldu. Annesi kalp krizi geçirip yatağa düşünce Şenler, öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bırakmak zorunda kaldı. Ermeni bir terzinin yanında çalışmaya başlayan Şenler’in bu tecrübesi, onun ileride kendi başörtüsü modelini tasarlamasına öncülük etti. Yazı hayatına 14 yaşında Yelpaze Dergisi’nde hikayelerle başladı. Asıl adı Yüksel olan Şenler, yazılarında isminin önüne Şule’yi ekleyerek erkek olmadığını vurgulamak istedi. Böylece yazı hayatında Şule Yüksel adıyla tanındı ve ünlendi. Şenler, 21 yaşında da gazetecilikle tanıştı.

BİRÇOK KEZ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Amansız bir hastalığa yakalanıp hastanede tedavi altına alınan ağabey Özer Şenler’in kendisine “Risale” okumasını tavsiye ettiği Şenler’in örtünme ve namaz kılmaya yönelimi başlamış oldu. Şenler, 1965’te görüntüsüyle düşüncelerinin uymamaya başladığından hareketle tesettüre girdi. Ardından Mehmet Şevket Eygi’nin çıkardığı Yeni İstiklal Gazetesi’nde yazılar kaleme aldı. Buradaki yazılarından ötürü Şenler’e birçok kez dava açıldı. Türk Kadınlar Birliği’nin şikayeti üzerine hakkında açılan davayla birlikte Şenler’in hayatında yeni bir süreç başladı.

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1960-70’Lİ YILLARA DAMGA VURDU

Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70’li yıllara damgasını vurdu. Anadolu’yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlattı. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmesi sonucu bu tartışmalar daha da alevlendi ve Şenler’in örtünmesi gibi başlarını bağlayan kadınların sayısı sürekli arttı. Bunun üzerine bu tür örtünmeye “Şulebaşı” denildi. Şenler’in gazetelerdeki yazıları da büyük ses getirmeye başladı. Kadın gazetecilerin parmakla gösterildiği bir dönemde üstelik başörtülü bir kadın gazeteci olarak dikkatleri üzerine çekti.

  • Affı reddedip cezasını çekti

  • Şule Yüksel Şenler

  • 1971 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, “Sokaktaki örtülü kadın ve kızların öncüleri cezalarını çekecekler” diyerek Şenler’i işaret etti. Bunun üzerine Şenler, Sunay’a hitaben bir mektup yayımlayarak “Cumhurbaşkanının Allah’tan ve milletten özür dilemesi gerektiğini” savundu. Bunun üzerine Şenler, Cumhurbaşkanına hakaretten ötürü tutuklandı ve 8 ay cezaevinde kaldı. Cevdet Sunay, iki ay sonra Şenler’i affetti. Ancak Şenler, affı reddetti ve Bursa Cezaevi’nde cezasını sonuna kadar çekti. Cezaevinden çıktıktan sonra Türkiye’nin dört bir yanına dolaşarak konferanslar vermeyi sürdürdü. Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfaları hazırladı. Bugün gazetesinde 1967-71’de köşe yazarlığı yaptı. Seher Vakti Dergisi’nin başyazarı oldu. 1980’den sonra Milli Gazete’de yazdı.

  • Romanı, film ve dizilere konu oldu
  • Şenler’in, Huzur Sokağı adlı eseri, Yücel Çakmaklı’nın yönettiği İzzet Günay ve Türkan Şoray’ın rol aldığı Birleşen Yollar adlı filme konu oldu. Huzur Sokağı adlı romanı daha sonra aynı isimle bir televizyon kanalında dizi olarak izleyiciyle buluştu. Huzur Sokağı’nın yanı sıra Şenler, Gençliğin Izdırabı, Hidayet, Bize Ne Oldu, İslam’da ve Günümüzde Kadın, Duyuşlar, Her şey İslam için, Uygarlığın Göz yaşları, Kız ve Çiçek, Sağ El, Bir Bilinçli Öğretmen ve Yılanla Tilki gibi eserleri de kale aldı.

  • Erdoğan’ın evliliğinin mimarı

    Recep Tayyip Erdoğan ve Şule Yüksel Şenler

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın evliliklerine ara bulucu olduğu belirtilen Şenler’in hayatı, gazeteci Demet Tezcan tarafından, “Bir Çığır Öykü: Şule Yüksel Şenler” isimli kitap ile kaleme alındı.

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    Başsağlığı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler’e rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Erdoğan, Şenler’in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Paylaşımında, Şenler ile çekilmiş bir fotoğrafına da yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

    81 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı yağdı.

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Cesur yürek

  • Sibel Eraslan
  • Gazeteci Sibel Eraslan, Yüksel’in vefatıyla bir dönemin kapandığını belirtti. Yüksel’in mücadelesinin önemine dikkat çeken Eraslan, “Rahmetli Üstad Şevket Eygi ile birlikte gazetecilik yaptığı günlerde, hem dini bakımdan davet vazifesinin hem de inanan insanların haysiyet mücadelesini birlikte omuzladılar. Bir döneme damga vurmuş bir isim. Köşe yazıları, kitapları ve tüm Anadolu’yu tutan konferanslarıyla inançlı insanların haysiyet davasına öncülük etti. O bir mücahideydi. Allah rahmet mağrifet eylesin” dedi.
  • BİR DEVİR KAPANDI
  • Demet Tezcan
  • Şule Yüksel’in hayat öyküsünü ve 1960’lı yıllarda yaşadığı özgürlük mücadelesini anlatan biyografi kitabının yazarı Demet Tezcan ise “Çok üzgünüm bir devrin cesur yüreğiydi. Vefatıyla bir devir kapanmış oldu” diye konuştu.
  • HANIMLARIN TİMSALİ OLDU
  • Hekimoğlu İsmail
  • Hekimoğlu İsmail, “Şule Hanım kardeşimiz, tam bir dava insanıydı. Bizler o dönemde iman hakikatlerini, inandığımız gibi yaşamanın lüzumunu anlatma gayreti içindeyken o da hanım kardeşlerimize bu şuuru kazandırmak için büyük mücadele verdi. Cesurdu, davasından vazgeçmedi. Şehir şehir gezdi, konferanslar verdi, gazetelerde, dergilerde yazdı. Müslüman bir hanım nasıl yaşamalı sorusuna verilecek cevaptı. Hanımların timsali oldu. Huzur Sokağı yüz binlerce insanı etkiledi. Kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum”dedi.
  • HUZUR SOKAĞI İLE YANKI UYANDIRDI
  • Safa Önal
  • Şule Yüksel Şenler’in edebiyat dünyasında yankı uyandırdığını söyleyen senarist ve yönetmen Safa Önal, usta yazar için şunları söyledi: “Şule Yüksel Şenler Hanım, bizim dünyamıza, edebiyat ve duygu dünyasına Huzur Sokağı ile hızlı yaman bir başlangıç yapmıştır. Sonra eseri “Birleşen Yollar” adıyla Yücel Çakmaklı tarafından sinemaya aktarıldı, senaryolaştırıldı. İtikadı olan, çizgisini hiç bozmayan birisiydi. Belli bir inancı, itikadı, dünya ve ahiret görüşünü hiç değiştirmeden ısrarla savundu. Vefatı büyük kayıptır. Allah rahmet eylesin”

Şule Yüksel Şenler: Türkan Şoray namaz sahnesinde hıçkırarak ağladı
OYNAT
Şule Yüksel Şenler: Türkan Şoray namaz sahnesinde hıçkırarak ağladı
Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı romanı büyük bir yankı uyandırır. Başrolde ise Türkan Şoray oynar. Filmdeki namaz sahnesinden çok etkilenen Türkan Şoray, hıçkırıklara boğulur.Şule Yüksel Şenler, yıllar sonra bir röportajında o anları anlatır.


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