Obruk manzaralı otel: Açıldığı günden bu yana 90 bin ziyaretçiyi ağırladı

"Bireylerin hem entelektüel hem de duygusal gelişimine katkı sunan bu mekanlar, geçmişle kurduğumuz bağı güçlendirir. Müze oteli gibi örnek projelerle bu bağı güçlendiriyor, tarihimizi sadece bugüne değil, yarınlara da taşıyoruz. Burada açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı 90 bin ziyaretçiyi ağırlandı. Obruk Kervansaray Müze Oteli, Tarihi Kentler Birliği'nce 'Proje Ödülü'ne layık görülmüştür. Bu da ne kadar doğru bir yatırım gerçekleştirdiğimizi gösteriyor."