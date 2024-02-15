Oda müziği ENKA'da yankılanacak

20 Şubat Salı akşamı ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek konser, oda müziğinin usta bestecilerine saygı gecesi olacak. Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) ve Nil Kocamangil (viyolonsel) dörtlüsü, 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda bir araya gelecek. Borusan Quartet konserde, Haydn ve Mozart’tan başlayarak Beethoven ve Schubert’e uzanan bestecilerin yapıtlarından oluşan bir repertuvar sunacak.