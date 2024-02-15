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Hayat

Oda müziği ENKA'da yankılanacak

DENKA Sanat, ülkemizin en önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet’ı “Dörtlülerin Dörtlüsü” konseriyle ağırlayacak.

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
04:00 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:32 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Beethoven ve Schubert’e uzanan bestecilerin yapıtlarından oluşan bir repertuvar sunulacak.
Beethoven ve Schubert’e uzanan bestecilerin yapıtlarından oluşan bir repertuvar sunulacak.

20 Şubat Salı akşamı ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek konser, oda müziğinin usta bestecilerine saygı gecesi olacak. Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) ve Nil Kocamangil (viyolonsel) dörtlüsü, 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda bir araya gelecek. Borusan Quartet konserde, Haydn ve Mozart’tan başlayarak Beethoven ve Schubert’e uzanan bestecilerin yapıtlarından oluşan bir repertuvar sunacak.


#müzik
#sanat
#Borusan
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