Ödüllü filmlerin festivali

Yeni sanat sezonun ilk yarısında merakla beklenen aktivitelerden biri olan Filmekimi mevsimi geldi… İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen Filmekimi başladı! 13 Ekim’e kadar sürecek programda Cannes ve Venedik Film Festivali’nin bol ödüllü yapımları öne çıkıyor.

AÇILIŞI JOKER YAPTI

Programda bu yıl tam 63 film var. Sinemaseverler 10 gün boyunca saygın festivallerde prömiyer yapan, adından sıkça sız ettiren filmleri izleyecek. Açılışı Venedik Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanan ve Oscar adaylığına kesin gözüyle bakılan “Joker” filmiyle yapan Filmekimi’nin ödüllü filmleri arasında Bruno Dumont’un Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde Jüri Özel Övgü Ödülü’nü alan Jeanne, Christophe Honoré’nin Chiara Mastroianni’ye Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren yeni filmi Chambre 212 / Oda 212, başroldeki Haley Bennett’e birçok festivalde ödül getiren performansıyla öne çıkan Swallow / Saplantı, SXSW’da İzleyici Ödülü kazanan Shia LaBeouf’lı The Peanut Butter Falcon, Venedik’te Toby Wallace’a En İyi Genç Erkek Oyuncu ödülü kazandıran Babyteeth / Süt Dişi yer alıyor.

DAHA BUTİK

Kerem Ayan

Açılışta konuştuğumuz Kerem Ayan, Filmekimi’nin sonbahar kış sinema sezonunun ön gösterimi tadında olacağını söyledi. Ayan, “Her sene derdimiz aynı. Filmekimi özelinde önümüzdeki sonbahar kış sezonunun filmlerinin ön gösterimini yapıyoruz aslında. Bizden önce iki büyük festival Cannes ve Venedik var. Onun da ödüllü filmlerini gösteriyoruz. Onun için Filmekimi’nde hem bol ödüllü hem ödüllü olmasa bile hakkında çok bahsedilmiş filmler oluyor. Biz de özellikle onları almak istiyoruz. Bir festivalde beğendiğimiz ama ödülü olmayan filmleri ise Nisan’daki İstanbul Film Festivali’ne saklamayı tercih ediyorum. Çünkü film festivali daha bir keşif üzerine kurulu. Ama Filmekimi daha butik” diye konuştu.

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TV+ işbirliğiyledüzenlenen Filmekimi’ni İstanbul Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s ve Rexx Sineması’nda ve Kadıköy Sineması’nda izlemek mümkün.

Oscar’a göz kırpanlar

Sinemaseverler bu yıl da Oscar adaylığı belli olan filmlerden bir seçkiyi ilk kez Filmekimi’nde izleyecek. Bong Joon-ho’nun Güney Kore’de tüm gişe rekorlarını kıran Altın Palmiye’li Parazit, Almodovar’ın İspanya’nın adayı olan Banderas’lı dramı Acı ve Zafer, César Díaz’ın Cannes Eleştirmenler Haftası’nda En İyi İlk Film, En İyi Film ödüllerini alan ve Belçika’nın Oscar adayı seçilen Annelerimiz, Brezilya’nın Oscar adayı “Görünmez Yaşam”, Alejandro Landes’in Sundance Jüri Özel Ödülü alan ve Kolombiya’nın Oscar adayı gösterilen filmi Monos bu filmlerden sadece birkaçı.