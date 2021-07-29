"Öğretmenim Benimle" proje açıklaması

Çamoluk Kaymakamlığı ve Çamoluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında okul öncesi çağına gelmiş fakat çeşitli sebeplerden dolayı okula ulaşım sağlayamamış, eğitim-öğretimden uzak kalmış çocuklarımıza ulaşabilmek, onları ilkokula hazırlamak ve bu çocuklarla okul arasında öğretmenler aracılığıyla köprü kurarak fırsat eşitliği sağlamak amaçlanmıştır.
Çamoluk Kaymakamı Sn. Emre ÇÖMEN ülkemizde erken çocukluk eğiminin önemli olduğu düşüncesiyle proje sürecinde yardımlarını ve desteklerini devam ettirerek katkı sağladı.
Proje kapsamında verilen eğitim boyunca çocukların ihtiyaç duyacağı malzemeler Çamoluk Kaymakamlığı tarafından karşılanmış olup, öğretmenlerimiz aracılığıyla çocuklara ulaştırılır. Öğretmenlerimizin köylere ulaşımı Çamoluk Kaymakamı Sn. Emre ÇÖMEN’ nin katkısıyla araç temin edilerek desteklenir. Projeyi başlatan öğretmenler hafta içi ders saatlerinde okulda derslerini tamamlayıp dersten sonra haftanın belli günleri köydeki çocuklara eğitim vermek için yola çıkarlar. Bu yolculukta öğretmenlerimiz ellerinde tahtası, materyallerin bulunduğu kutuyla köylere ulaşır. Köy merkezlerine ulaştıklarında cami, muhtarlık, misafirhane, bahçe gibi açık- kapalı ortamları sınıfa dönüştürüp eğitim verirler.
Öğretmenim Benimle projesi kapsamında çocuklarla birlikte birçok etkinlik yapıldı. El Ele 1-2-3 kitap çalışmaları, Sanat Etkinlikleri, Hikaye okuma-dinleme, Eğitici Oyunlar vb. çalışmalara yer verildi. Çocuklara eğitim vermenin yanı sıra ailelerle de iletişime geçilerek iş birliği yapıldı. Çocuklar hakkında aileler bilgilendirildi. Proje bitiminde eğitime katılan çocuklara katılım belgeleri verilerek proje tamamlandı.
Bu tarz projelerin yapılması, devamlılığının sağlanması, ülkemiz de yaygınlaştırılması, her çocuğun eğitim hakkından her yaşta faydalanması ve desteklenmesi gelecek yarınlar için önem arz etmektedir.