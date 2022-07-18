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Okullar artık daha güvenli

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Okullar artık daha güvenli
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Okullarda ve çevrelerinde güvenliğin arttırılması için yapılan çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında “Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” imzalanmıştı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nce güvenlik, konum ve altyapı uygunluğu dikkate alınarak belirlenen MEB’e bağlı 1.derece riskli 762 okulda Güvenli Okul Projesine başlandı. Altyapı kamera kurulum çalışmaları tamamlanarak okullar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’ne (KGYS) entegre edildi.

TRAFOLAR KALDIRILDI

Öğrenciler için tehlike oluşturan trafo, yüksek gerilim hatlarının okul bahçelerinden kaldırıldı, okul çevreleri aydınlatıldı, tehlikeli iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri yapılmaya başladı.

Okul çevrelerinde yoğun güvenlik
GÜNDEM
Okul çevrelerinde yoğun güvenlik
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