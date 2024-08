Okuma kültürüne kelebek etkisi

Peki, onların kütüphanelerde işe başlayacak olması benim kalbimdeki kuşları neden pırpır ettiriyor dersiniz? Neden sevinç içindeyim? Evet, tahminleri alayım. Kabul ediyorum, her öğretmenin hoşuna gider öğrencilerinin hayata atılması ve her meslektaşın ruhunu okşar mesleğinden birilerinin yeni görevlere gelmesi. Ama sorumun esas cevabı bu değil. Her ne kadar Kütüphanecilik olsa da alanım, her ne kadar ders veriyor olsam da üniversiteli kütüphaneci adaylarına, sevincim salt hocalıktan yahut meslek aşkından değil, bunu baştan söyleyeyim.