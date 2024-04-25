Okuma kültürünün yedi durağı tanıtıldı

Dijital çağda değişen okuma kültürünü mekânsal bağlamda ele alan “Okuma Kültürü Mekânları” başlıklı seri minik okurların beğenisine sunuldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce yayımlanan eserin tanıtımı Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Farklı edebi deneyimler sunarak, okuma kültürü mekânlarını tanıtmak ve temel sanat algısını desteklemek amacıyla hazırlanan serideki kitapları Figen Yaman Coşar yazdı, yedi farklı çizer resimledi.

Dijital platformlar üzerinden yaygınlaşan okuma kültüründe mekân bağlantısının koptuğunu vurgulayan Yazar Coşar, projeyi şu ifadelerle anlattı: “Okumanın yolculuğunu anlattığımız eserle, kitabı sadece bir obje olarak değil, yaşayan bir varlık olarak algılamalarını istiyoruz. Kitabın en başta ortaya çıkış yeri yazarın evidir. Buradan başlayarak yayınevi, matbaa, kitabevi, kütüphane, fuar ve en son olarak da kullanılmış kitapların mekânı olan sahaflara ulaşıyor. Yedi ayrı mekân içerisinde geçen yedi farklı hikâye hazırladık. Her bir kitapta; izlenimsel betimleme, açıklayıcı anlatım, destansı anlatım, şiir, hakim bakış açısı, öyküleyici anlatım ve fabl gibi farklı teknikler kullandık. İlkokul seviyesinde olan hikâyeler, bu anlatı türlerini öğretmek açısından bir ders kitabı olarak da değerlendirilebilir.”

Figen Yaman Coşar

ETKİNLİK YAPMAYA UYGUN

Mekân bağlantısı üzerinden kitap okumayı ve yazının farklı türlerini tanıtmanın çocuğa okuma zevki aşılamak konusunda faydalı olacağını dile getiren Coşar, “Çocuklara yönelik kitap deyince hikâye ve kurgu gibi eserler algılanıyor. Belki çocuk kurgu sevmiyor, bilgi verici metinlerden hoşlanıyor... Bütün bunlara karşı bir bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. Ellerine yedi edebi türü anlayabilecekleri keyifli kitaplar geçmiş olacak. Ebeveyn ya da öğretmenle bunun üzerinden başka etkinlikler de yapılabilecek. Kültür yolu festivallerinde de kitap turneleri planlanıyor. Bu kapsamda sahaflarda veya kütüphanelerde o mekânla ilgili kaleme alınan kitabın etkinlikleri yapılacak" dedi.

FARKLI KAVRAMLAR DA ÖĞRETİLİYOR

Her yönüyle okuma kültürünü yerleştirmeye çalışan seri sayesinde çocuklar mekânların teknik bilgisine de sahip olacak. Kitapların sonunda ise o mekâna özel kelimeler bulunuyor." dedi. Serinin tamamında 42 farklı kavramı çocuklara verdiklerini söyleyen Coşar, “Mesela Sahafta ‘eşelenmek’ diye bir terim var. Raflar arasında kitap aramaya deniyor. Çoğu yazar bile bilmez bu kavramı. Bunun gibi her kitapta 6-7 farklı kelimeyi veriyoruz. Ayrıca kitap hangi türdeyse onun bilgisi de anlatılıyor. Şiir türünde yazılmış kitapta şiirin tanımı yapılıyor, mısranın, satırın, kıtanın ne anlama geldiğine yönelik bilgilendirme yapılıyor” açıklamasını yaptı.

VERİLEN EMEĞİ GÖRECEKLER

Tanıtım etkinliğinde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, kitap setinin çocukların okuma kültürüne sağlayacağı katkıdan bahsederek, “Tüm çocuklarımızın kitabın üretiminden başlayarak, okuyucularıyla buluşmalarına kadar olan yolculuğunda verilen emekleri, emek veren kişileri ve tüm bunları öğrenebilecekleri terimleri içeren sözcüklere sahip olması bu seti özel kılan unsurlardan bir tanesidir. Bakanlık olarak çocuklarımızın kültürel gelişimine katkı sağlayacak olan bu önemli projenin gelecekte daha da büyüyerek devam etmesini umut ediyoruz” açıklamasını yaptı.







