Ömrüne bereket Emine Nine: “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına biriktirdiği 100 bin lirayı bağışladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan ve şimdiye kadar 2 milyar lira toplanan kampanyaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevi ve çocukevlerinden duygulandıran destek geldi.
Ankara Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan Emine Demir, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına tüm birikimini bağışladı. Eşi vefat ettikten sonra 2006 yılında huzurevine yerleşen ve eşinden dolayı SSK emeklisi olan 83 yaşındaki Demir, maaşından biriktirdiği 100 bin lirayı kampanya için bağışladı.
TÜRKİYE’NİN YÜKÜ OMUZLARINDA
Huzurevine gireli 15 yıl olduğunu belirten Emine Demir, “Buradaki hizmetten çok memnunum. Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı bağış kampanyasına ben de 100 bin lira katkıda bulunmak istiyorum. Memleketimizin bir sürü masrafa ihtiyacı var. Koskaca Türkiye’nin, ülkenin yükü Reisicumhurumuzun omuzlarında. Nerelere münasip görüyorsa oralarda kullansın” dedi.
HARÇLIKLARINA SEVGİLERİNİ KOYDULAR
İstanbul Çocukevleri Sitesi’nde kalan Melek Ünsal (12), Kader Akgümüş (10), Kevser Akın (9), Rabia Akın (12) ve Sibel Acar (12) harçlıklarıyla biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladı. Çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektuplar yazarak kampanyaya desteklerini dile getirdi, hazırladıkları video ile de Erdoğan’a seslendi. Videoda “Sayın Cumhurbaşkanımız Eyüp Çocukevleri olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasını destekliyoruz” yazılı döviz tutan çocuklar, duygularını şu sözlerle anlattı:
“Sayın Cumhurbaşkanımız, Eyüp Çocukevleri olarak size selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Seni ve Bakan annemizi çok seviyoruz. Korona gidene kadar evimizden çıkmıyoruz çünkü hayat eve sığar. 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı Bakan annemizle canlı konuşarak kutladık. Biz Bize Yeteriz kampanyasına biz de harçlıklarımızdan gönderiyoruz. Sizin de dediğiniz gibi, Biz Bize Yeteriz Türkiyem.”
SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN CUMHURBAŞKANIM
Çocuklar yazdıkları mektuplarda da hem kampanyaya desteklerini ifade ettiler hem de evde kaldıkları günlere ilişkin duygularını aktardılar. “Eyüp Çocukevleri Çocukları” adına kaleme alınan mektupta, çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Sakın dışarı çıkma” sözleriyle seslendi. Çocuklar, şunları yazdı:
“Canım Cumhurbaşkanım, biz Eyüp Çocukevleri çocukları olarak harçlıklarımızdan Biz Bize Yeteriz kampanyasına bağış yapıyoruz. Seni çok seviyoruz. Sakın dışarı çıkma, sana da virüs bulaşabilir. 23 Nisan’da Bakan annemizle de konuştuk. Videodan şarkılar söyledik. Onu da çok seviyoruz. Uzaktan eğitim derslerimize katılıyoruz. Ama okula gitmeyi çok özledik.”
Çocukevine davet ettiler
- Çocuklardan Rabia Akın da mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çocukevine davet etti. Rabia, mektubunda “Bizim yaşadığımız yeri görmenizi istiyoruz. Sağ olsunlar bize bakan, bize emek veren annelerimizi, hocalarımızı ve müdürümüzü görmenizden memnun oluruz. Biz de sizin evinizi görmek istiyoruz. Sizin yaptığınız kampanyaya katıldık ve harçlıklarımızı verdik, çok mutlu olduk” dedi.
- Sibel Acar ise mektubunda Erdoğan’a, “Sevgili Cumhurbaşkanımız merhaba, sizi çok seviyoruz. Eğer siz de uygun görürseniz sizi bir gün bu eve, yani Ebruli Çocukevi’ne davet ediyoruz. Biz evden çıkmıyoruz çünkü hayat eve sığar. Siz de evinizde kalın Cumhurbaşkanımız. Sizi çok seviyoruz ve evinizi de merak ediyoruz. Sayenizde çok güzel bir evde yaşıyoruz” sözleriyle seslendi.