Ömrüne bereket Emine Nine: “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına biriktirdiği 100 bin lirayı bağışladı

Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına SSK maaşından biriktirdiği 100 bin lirayı bağışlayan 83 yaşındaki Emine Nine.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan ve şimdiye kadar 2 milyar lira toplanan kampanyaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevi ve çocukevlerinden duygulandıran destek geldi.

OYNAT 00:47 Vatandaştan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına duygulandıran bağış Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 68 yaşındaki Nami Aydoğdu, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulundu. Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve görevlilere teşekkür ederek, 'Allah Ümmet-i Muhammed'i korusun, sağlık olsun. İnşallah bugünleri de atlatacağız.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Ankara Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan Emine Demir, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına tüm birikimini bağışladı. Eşi vefat ettikten sonra 2006 yılında huzurevine yerleşen ve eşinden dolayı SSK emeklisi olan 83 yaşındaki Demir, maaşından biriktirdiği 100 bin lirayı kampanya için bağışladı.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü 'BizBizeYeterizTürkiyem', 'BizBizeYeteriz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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TÜRKİYE’NİN YÜKÜ OMUZLARINDA

Huzurevine gireli 15 yıl olduğunu belirten Emine Demir, “Buradaki hizmetten çok memnunum. Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı bağış kampanyasına ben de 100 bin lira katkıda bulunmak istiyorum. Memleketimizin bir sürü masrafa ihtiyacı var. Koskaca Türkiye’nin, ülkenin yükü Reisicumhurumuzun omuzlarında. Nerelere münasip görüyorsa oralarda kullansın” dedi.

HARÇLIKLARINA SEVGİLERİNİ KOYDULAR

İstanbul Çocukevleri Sitesi’nde kalan Melek Ünsal (12), Kader Akgümüş (10), Kevser Akın (9), Rabia Akın (12) ve Sibel Acar (12) harçlıklarıyla biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladı. Çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektuplar yazarak kampanyaya desteklerini dile getirdi, hazırladıkları video ile de Erdoğan’a seslendi. Videoda “Sayın Cumhurbaşkanımız Eyüp Çocukevleri olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasını destekliyoruz” yazılı döviz tutan çocuklar, duygularını şu sözlerle anlattı:

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“Sayın Cumhurbaşkanımız, Eyüp Çocukevleri olarak size selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Seni ve Bakan annemizi çok seviyoruz. Korona gidene kadar evimizden çıkmıyoruz çünkü hayat eve sığar. 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı Bakan annemizle canlı konuşarak kutladık. Biz Bize Yeteriz kampanyasına biz de harçlıklarımızdan gönderiyoruz. Sizin de dediğiniz gibi, Biz Bize Yeteriz Türkiyem.”

OYNAT 03:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 aylık maaşını kampanyaya bağışladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı. Erdoğan, 'Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar' dedi. BiP'te paylaş

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SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN CUMHURBAŞKANIM

Çocuklar yazdıkları mektuplarda da hem kampanyaya desteklerini ifade ettiler hem de evde kaldıkları günlere ilişkin duygularını aktardılar. “Eyüp Çocukevleri Çocukları” adına kaleme alınan mektupta, çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Sakın dışarı çıkma” sözleriyle seslendi. Çocuklar, şunları yazdı:

“Canım Cumhurbaşkanım, biz Eyüp Çocukevleri çocukları olarak harçlıklarımızdan Biz Bize Yeteriz kampanyasına bağış yapıyoruz. Seni çok seviyoruz. Sakın dışarı çıkma, sana da virüs bulaşabilir. 23 Nisan’da Bakan annemizle de konuştuk. Videodan şarkılar söyledik. Onu da çok seviyoruz. Uzaktan eğitim derslerimize katılıyoruz. Ama okula gitmeyi çok özledik.”

Çocukevine davet ettiler

Çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdıkları mektupla Erdoğan'ı çocukevine davet etti.





Çocuklardan Rabia Akın da mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çocukevine davet etti. Rabia, mektubunda “Bizim yaşadığımız yeri görmenizi istiyoruz. Sağ olsunlar bize bakan, bize emek veren annelerimizi, hocalarımızı ve müdürümüzü görmenizden memnun oluruz. Biz de sizin evinizi görmek istiyoruz. Sizin yaptığınız kampanyaya katıldık ve harçlıklarımızı verdik, çok mutlu olduk” dedi.

Sibel Acar ise mektubunda Erdoğan’a, “Sevgili Cumhurbaşkanımız merhaba, sizi çok seviyoruz. Eğer siz de uygun görürseniz sizi bir gün bu eve, yani Ebruli Çocukevi’ne davet ediyoruz. Biz evden çıkmıyoruz çünkü hayat eve sığar. Siz de evinizde kalın Cumhurbaşkanımız. Sizi çok seviyoruz ve evinizi de merak ediyoruz. Sayenizde çok güzel bir evde yaşıyoruz” sözleriyle seslendi.

OYNAT 00:00 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına özel şarkı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası için özel olarak hazırlanan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şarkısının video klibini paylaştı. İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz. Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız. Benden uzak 'Biz' anlayışıyla hareket ediyoruz, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyoruz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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