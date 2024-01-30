On gençten dördü ekrana bağımlı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Şahin, medyanın görevlerini dinleyicilerle paylaştı.
Dezenformasyona karşı verdikleri mücadeleye değinen Şahin, hakkında en fazla asılsız haber yapılan kurumun RTÜK olduğunu söyledi.
TELEVİZYON SÜREMİZ DÜNYANIN İKİ KATI
Kurumun yaptığı, “Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması”nın sonuçlarına ilişkin bilgi de paylaşan Ebubekir Şahin, gençlerdeki ekran bağımlılığına dikkat çekti. Çalışmaya katılan 15-21 yaş arası 6 bin 626 gencin yüzde 70,6’sının orta ve az, yüzde 29,4’ünün ise yüksek dijital okuryazarlık seviyesinde olduğu ortaya çıktı. Katılımcılardan yüzde 37,1’inin yüksek, yüzde 26,9’unun orta, yüzde 36’sının ise az düzeyde bağımlı olduğunu, her 10 gençten 4’ünün ekran bağımlılık düzeyinin yüksek olduğunu belirtti. Televizyon izleme süresinin dünya genelinde 2 saat 54 dakika olduğunu ifade eden Şahin, Türkiye’de bu sürenin 4 saat 33 dakika olduğunu vurguladı.