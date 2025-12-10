'Onlar benim için hayal ediyorlar': Murat Ülker pazarlamanın sırrını böyle anlattı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis ile GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel internet sitesinde, 'Pazarlama hayal kurabilmek ve uygulamanın yolunu bulmaktır' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ülker, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir sohbette geçen düşüncesinin, Gülizar Öcal Doğan tarafından hızla uygulanması üzerine aynı duyguyu yeniden yaşadığını belirterek, pazarlamanın sadece plan yapmak değil, hayal kurup onu hayata geçirme becerisi olduğunu vurguladı.