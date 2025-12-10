'Onlar benim için hayal ediyorlar': Murat Ülker pazarlamanın sırrını böyle anlattı

Yeni Şafak
23:17 10/12/2025, Çarşamba
10/12/2025, Çarşamba
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis ile GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis ile GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis ile GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Biz üretimde hünerliyiz. Dağıtımda çok kuvvetliyiz. Satışta birinciyiz" sözleriyle pazarlamanın şirketteki dönüşüm gücünü paylaştı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis ile GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel internet sitesinde, 'Pazarlama hayal kurabilmek ve uygulamanın yolunu bulmaktır' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Üretimdeki ustalıkları, dağıtımdaki kuvvetleri ve satıştaki liderliklerini anlatan Ülker, pazarlama ekibinin ilk kurulduğu dönemde satış biriminden gelen
“Bu kişiler ne iş yapıyor?”
sorularıyla yoğun bir dirençle karşılaştıklarını söyledi.
O dönem verdiği cevabı ise bugün hâlâ aynı netlikte hatırladığını dile getirdi:
“Onlar benim için hayal ediyorlar.”

Ülker, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir sohbette geçen düşüncesinin, Gülizar Öcal Doğan tarafından hızla uygulanması üzerine aynı duyguyu yeniden yaşadığını belirterek, pazarlamanın sadece plan yapmak değil, hayal kurup onu hayata geçirme becerisi olduğunu vurguladı.




