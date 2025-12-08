Murat Ülker yazdı: Sevgili Gazze bir doktorun anıları

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis ile GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, yeni yazısında Prof. Dr. Orhan Alimoğlu’nun Gazze’ye yaptığı ziyaretlerde edindiği deneyimleri anlattığı “Sevgili Gazze – Bir Doktorun Anıları” kitabını değerlendirdi.





Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, 2014–2023 yılları arasında tuttuğu notlarda, bölgedeki hastaneler, eğitim programları ve saldırılar sonrası ihtiyaçlar detaylandırılıyor.

Murat Ülker yazısında şu ifadelere yer verdi;

Doğrudan tanık olmadan yaşananları bütünüyle anlamak zor: neyle karşılaştılar, hayatları nasıl değişti ve kayıpları onları nasıl etkiledi bilmek imkansız. Kayıtsız kalmayıp yardım elini uzatanları, gidip görenlerin tanık olduklarını paylaşmaları çok değerli. Çünkü ancak bu şekilde her gözlem artan farkındalık sağlar.

Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, cerrahi alanda uzun süredir çalışan, 700’ün üzerinde yayını olan, Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde görev almış çok değerli bir hekim. Hocamız, Gazze’ye yıllar içinde yaptığı ziyaretlerde biriken deneyimlerini “Sevgili Gazze – Bir Doktorun Anıları” kitabında bir araya getirmiş. Eserinde bölgedeki hastanelerde, eğitim programlarında yaşadığı tecrübelerini aktarıyor. 2014-2023 arası tuttuğu notlar; hastaların durumunu, işleyişi, saldırılardan sonra ihtiyaçları belirtiyor. Ziyaretlerinin bir kısmı, ağır saldırılara denk gelmiş; anlattıkları insanı zorluyor.

Alimoğlu kitabı yazma nedenini şöyle açıklıyor:

“… dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde birkaç hafta zaman geçirmiş, orada dostluklar kurmuş, eğitim vermiş bir hoca ve bir doktor olarak gördüklerime şahitlik etmek, vicdan sahibi insanlara içimi döküp anlatmaktır. Çünkü gerçekten modern dünyanın iletişim imkanları insanları kolaylıkla gerçeklerden koparabilmekte, tamamen kurgusal bir dünyanın içinde yaşamaya ikna edebilmektedir… gerçek çok çarpıcı, çok sarsıcı bir şeydir. İzlediğimiz distopik film veya dizilerdeki gibi ekranı kapatınca biten şeyler değil, şahit olanların yıllarca peşini bırakmayacak sertliktedir gerçek. Burada amacım gerçeğin bu sarsıcı kısmına dikkatlerinizi çekmek ve şahit olduğum yönlerini size aktarmaktır.”

Bugün Gazze’nin durumuna verilebilecek en güvenilir yanıt, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin hazırladığı Humanitarian Situation Update (İnsani Durum Güncellemesi) #344, 27 Kasım 2025 tarihli raporunda yer alıyor. 7 Ekim 2023’ten rapor tarihine kadar, toplam 69.785 Filistinli’nin hayatını kaybetmiş, 170.965 kişi yaralanmış. Yüz binlerce çocuğun çadırlarda veya ağır hasarlı evlerin kalıntıları arasında yaşadığının, kış mevsiminin yaklaşmasının bu koşulları daha da tehlikeli hale getirdiğinin altı çizilmiş. Kamu sağlığında belirgin bir kötüleşme var. Kasım ayının ilk iki haftasında, bildirilen akut sulu ishal vakaları önceki iki haftalık döneme göre yüzde 13 artarken, sarılık vakaları iki katından fazla artmış. Su ve sanitasyon sistemlerinin çökmüş olması bu artışların bulaşıcı hastalık riskini hızla büyüttüğünü gösteriyor. Barınma ihtiyacı kritik seviyede; yaklaşık 1,48 milyon kişi acil sığınma veya geçici barınma desteğine ihtiyaç duyuyor. İnsani yardım erişiminde kısıtlamalar sürerken, yalnızca Ekim ayında yardım giriş taleplerinin 121’i yani yaklaşık %24’ü reddedilmiş.