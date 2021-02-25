Hayat Online alışveriş yüzde 72 arttı En fazla Hollanda alışveriş yaptı
AKTÜEL

Online alışveriş yüzde 72 arttı: En fazla Hollanda alışveriş yaptı

Online alışveriş yüzde 72 arttı: En fazla Hollanda alışveriş yaptı

2020 yılında online alışveriş oranında artış yaşanırken, yüzde 72 seviyesine yükseldiği kaydedildi. Bu oran 2015 yılında yüzde 62 olarak görülürken, araştırmanın tüm Avrupa Birliği ülkelerini kapsadığı gözlendi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 online alışveriş oranları belli oldu. Böylelikle 2020 yılında online alışveriş oranı artış yaşarken, yüzde 72 seviyesine yükseldiği kaydedildi. Bu oran 2015 yılına bakıldığında yüzde 62 olarak görülürken, araştırmanın tüm Avrupa Birliği ülkelerini kapsadığı gözlendi.

EN FAZLA ALIŞVERİŞ YAPAN ÜLKE HOLLANDA
2020 yılında en çok online alışveriş yapan ülke ise yüzde 90 ile Hollanda olarak saptandı. İnternet üzerinden en çok satın alınan ürünler ise yüzde 64 ile kıyafet, ayakkabı ve aksesuar oldu. İkinci sıraya ise yüzde 32 ile film ve dizi satın almaları dahil olurken, üçüncü sırada yüzde 29 ile fast food zincirlerinden ya da yemek hizmetlerinden online siparişler yer aldı.

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TÜRKİYE'DE DE TALEP ARTTI
Ajans Press'in, e-ticaret ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini de inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre geçen yıl e-ticaret ile alakalı basına 26 bin 883 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece online alışveriş ile çıkan haber adedi ise 4 bin 677 olurken, Türkiye’de de pandemiyle birlikte online alışverişe büyük bir talep olduğu gözlendi. Türkiye’de yemek ve market sipariş başlığı ise 944 haberle gündemde yer aldı.

Siber dolandırıcılara dikkat: Karantinada online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken 8 nokta
HAYAT
Siber dolandırıcılara dikkat: Karantinada online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken 8 nokta

Alışveriş yaparken siber dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gereken 8 nokta
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Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisi, insanların evlerinden çıkmayarak karantinaya girmesine neden oldu. Evlerinden dışarı çıkamayan tüketiciler ise online alışverişe yöneldi. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alışverişteki dolandırıcılığı yüzde 13 artırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekarlığı ve online alışverişteki dolandırıcılıklarda ciddi artışlar olduğunu belirten uzmanlar, bu dönemde online alışveriş yapacaklara 8 uyarıda bulunuyor.
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ACI raporundan elde edinilen bilgilere göre, mart ayında online alışveriş, kişi başına ortalama 36 dolar arttı. Bu durum online alışverişteki dolandırıcılıkların yıllık bazda yüzde 13'lük bir artışa geçmesine neden oldu. Karantina sürecinde artışa geçen hileli satın alma girişimlerinin de siber saldırganların kurdukları tuzaklardan kaynaklandığını belirten uzmanlar, Koronavirüs temalı oltalama saldırıları ve kimlik avı sahtekarlığı girişimlerinin ciddi derecede artış gösterdiğini ve bunun online alışverişteki dolandırıcılığı da tetiklediğini dile getiriyor.
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Tüketicilerin bilgilerini elde etmek ve kullanmak için Koronavirüs pandemisini fırsat bilen siber saldırganların en büyük silahları ise oltalama saldırıları olarak görülüyor. Kullanıcıların oltalama saldırılarına karşı dikkatli olması gerektiğini aktaran uzmanlar, özellikle Koronavirüs temalı kampanya içeriklerine karşı kullanıcıların uyanık davranması gerektiğini belirtiyor. Karantina döneminde kimlik avı e-postalarının ve şirketlere yönelik de satın alma departmanlarını hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin arttığına da dikkat çeken uzmanlar, tüketicilerin online alışveriş yaparken tuzağa düşmemeleri için 8 uyarıda bulunuyor.
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1. Koronavirüs temalı içeriklere hemen kanmayın. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken e-postaların arka tarafında kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir.
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2. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.
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3. Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin. Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor.
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4. Bildiğiniz ve güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın. Daha önce denediğiniz ve memnun kaldığınız ya da kendini kanıtlamış online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun. Güvenli ve şifrelenmiş bir web sitesi adresi HTTP ile değil, HTTPS ile başlar ve adres çubuğunda kilit simgesi görünür.
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5. Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.
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6. Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.
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7. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde ya da kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.
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8. İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır. Bilgisayarınızı fırsat buldukça olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın.
Alışveriş yaparken siber dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gereken 8 nokta
Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüketicilerin evlerinden dışarı çıkmadıkları karantina sürecinde, online alışverişler de arttı. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alışverişteki dolandırıcılığı yıllık bazda yüzde 13 artırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekarlığının ve online alışverişteki dolandırıcılığın oldukça arttığına dikkat çeken uzmanlar, koranavirüs karantinasında online alışveriş yapacaklara 8 uyarıda bulunuyor.


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