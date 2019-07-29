Hayat Orduda off-road heyecanı
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Ordu'da off-road heyecanı

Ordu'nun Korgan ilçesinde bin 500 rakımlı yaylada yapılan off-road gösterisi büyük ilgi gördü. İzleyicilere heyecanlı ve keyifli anlar yaşatan etkinlik sonrasında dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.

Haber Merkezi AA
500 rakımlı yaylada yapılan off-road gösterisi.
500 rakımlı yaylada yapılan off-road gösterisi.

Korgan Belediyesi ve Korgan Off-Road Kulübü tarafından ilçeye bağlı bin 500 rakımlı Korgan Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe, aralarında kadın sürücülerin de olduğu 40 off-road tutkunu katıldı.

Yarışmacılar kendileri için hazırlanan özel parkurda kıyasıya yarışırken etkiliği çok sayıda kişi izledi. İzleyicilere heyecanlı ve keyifli anlar yaşatan etkinlik sonrasında dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.

Yarışlar gelecek yıl da devam edecek

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların bu yıl ilçede üçüncü kez organize edildiğini belirterek, yaylaya gelerek yarışları takip eden binlerce vatandaşa teşekkür etti. Kiraz, yarışların gelecek yıl da devam edeceğini sözlerine ekledi.

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