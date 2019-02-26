Orhan Gencebay'ın eşi Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 65 yaşına girdi. Erdoğan'ın doğum gününü ilk kutlayanlardan biri de Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre oldu.

Sevim Emre, Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarından hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yeni yaşını kutladı.

Sevim Emre Gencebay, Instagram hesabından paylaştığı videoya "İyi ki doğdunuz sayın Başkanım yüce rabbimden sağlıklı mutlu yaşlar diliyorum... Benim Türkiye sevdalısı koca yürekli Başkanım hep var olun Türkiye sizi seviyor sevgiler saygılar" notunu ekledi.





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