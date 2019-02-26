Hayat Orhan Gencebayın eşi Erdoğanın doğum gününü kutladı
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Orhan Gencebay'ın eşi Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü "Benim Türkiye sevdalısı koca yürekli başkanım" diyerek sosyal medya hesabından kutladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Orhan Gencebay - Recep Tayyip Erdoğan - Emine Erdoğan - Sevim Emre
Orhan Gencebay - Recep Tayyip Erdoğan - Emine Erdoğan - Sevim Emre

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 65 yaşına girdi. Erdoğan'ın doğum gününü ilk kutlayanlardan biri de Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre oldu.

Sevim Emre, Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarından hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yeni yaşını kutladı.

Sevim Emre Gencebay, Instagram hesabından paylaştığı videoya "İyi ki doğdunuz sayın Başkanım yüce rabbimden sağlıklı mutlu yaşlar diliyorum... Benim Türkiye sevdalısı koca yürekli Başkanım hep var olun Türkiye sizi seviyor sevgiler saygılar" notunu ekledi.


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