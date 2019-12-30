Hayat Ormanda çöp bırakana yaptırım uygulansın
AKTÜEL

Ormanda çöp bırakana yaptırım uygulansın

Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği tarafından mesire alanlarının günübirlik ziyaretçileriyle anket yapıldı. 25 üniversite öğrencisinin, 1.103 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonucunda vatandaşın ormanları kullanım amacı, tabiat parkları ve mesire alanlarından beklentileri, ormanların korunması ve sağlıklı kullanımına dair farkındalık seviyelerini ölçüm hedeflendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf :Arşiv
Fotoğraf :Arşiv

Ankete 19 ve 65 yaş ve üstü öğrenci, ev hanımı, öğretmen, muhasebeci, esnaf, mühendis, avukat, temizlikçi, mimar ve kuaför gibi 194 meslek grubundan kişi katıldı.

ATEŞLİ PİKNİK YASAKLANMASIN!

Sonuçlara göre, Belgrad Ormanı, bölgeye uzak noktalardaki Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Sultanbeyli, Adalar ve Şile’nin yanı sıra 33 ilçeden daha çok ziyaretçi ağırlıyor. Kamp yapmanın ve gece konaklamanın yasak olduğu ormanda kalınabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 45, ormandaki su kaynaklarından haberdar olanların oranı ise yüzde 58 oldu. Ankete katılanların yüzde 50’si Belgrad Ormanı’ndaki güvenlik görevlilerinin yeterli, yüzde 30-40’ı ise yetersiz olduğunu düşünürken, insan baskısının ormandaki flora ve faunaya zarar verdiğini düşünenlerin oranı yüzde 73 oldu. Ormandan ayrılırken çöplerini bırakanlara yaptırım uygulanmasını isteyenlerin oranının yüzde 92 çıktığı ankete katılanların yüzde 57’si ise ormanlara kişi ve araç girişinin sınırlandırılmasını istemiyor. Vatandaşların yüzde 40’ı parklar ve mesirelerdeki işletmelerin hizmetinin yeterli olduğunu düşünüyor. Tabiat parkları ve mesire alanlarına gitmeden önce rezervasyon yapılmasına dair öneriyi yüzde 62 uygun bulmazken, ormanda ateşli pikniğin yasaklanmasını istemeyenlerin oranı yüzde 57 oldu.

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