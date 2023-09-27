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Hayat

Ormanın hayaleti vaşak yavrularıyla birlikte görüntülendi

Ormanın hayaleti vaşak, yavrularıyla birlikte dolaşırken görüntülendi. Milli Parklar'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu güzel vaşak ailesi de ülkemizin nadide milli parkında huzurla yaşamaya devam ediyor. Milli Parklar yaban hayatımızın korunması için mücadeleye devam ediyor" denildi.

Halil Akkoç
12:28 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Görüntülenen vaşak ailesi.

Görüntülenen vaşak ailesi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP), sosyal medya hesabından, vaşak ailesinin görüntüleri paylaşılarak,
"Ormanın hayaleti vaşak, yavrularıyla birlikte korunan alanlarımızda özgürce dolaşıyor"
ifadeleri kullandı.

Açıklamada, "Doğada her canlı, büyük bir resmin renkli fırça darbeleri gibi, bu dünyanın güzelliklerini paylaşıyor. Bu güzel vaşak ailesi de ülkemizin nadide milli parkında huzurla yaşamaya devam ediyor. Milli Parklar yaban hayatımızın korunması için mücadeleye devam ediyor" denildi.


#Vaşak
#DKMP
#Ormanın hayaleti
#Milli Parklar
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