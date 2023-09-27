Ormanın hayaleti vaşak yavrularıyla birlikte görüntülendi

Açıklamada, "Doğada her canlı, büyük bir resmin renkli fırça darbeleri gibi, bu dünyanın güzelliklerini paylaşıyor. Bu güzel vaşak ailesi de ülkemizin nadide milli parkında huzurla yaşamaya devam ediyor. Milli Parklar yaban hayatımızın korunması için mücadeleye devam ediyor" denildi.