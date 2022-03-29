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Hayat Oscar tokadı
AKTÜEL

Oscar tokadı

Oscar’da ‘en iyi film ödülü’nü Apple TV+ yapımı ‘CODA’ kazandı. Dune ise ‘en iyi görüntü yönetmeni ve görsel efekt dahil’ 6 ödül aldı. Ancak gecede ödüllerden çok aktör Will Smith’in tokadı öne çıktı. Smith, eşiyle ilgili espri yapan sunucu Chris Rock’u tokatladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oscar tokadı
Will Smith’in sunucu Chris Rock’a canlı yayında attığı tokat, ödülleri gölgeledi.

Oscar Ödülleri olarak bilinen 94. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un yaptığı töreni, bu yıl tamamen dolu salonda gerçekleştirildi.

APPLE TV+, NETFLİX’İ YENDİ

  • Merakla beklenen ‘En İyi Film’ film ödülünü Apple TV+ yapımı olan ‘CODA’ kazandı. Film, rakip yayın hizmeti Netflix’in filmi olan “The Power of the Dog” ile yarıştı. CODA’da tüm aile bireyleri işitme engelli olup ailede duyma yetisine sahip tek kişi olan Ruby’nin müziğe olan ilgisini ve daha sonra ailesinin sorumluluğu ile müzik tutkusu arasında kalmasını anlatıyor.

Filmindeki performansıyla ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanan Troy Kotsur ise Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçti. ‘Dune: Çöl Gezegeni’, 6 ödülle gecenin yıldızı oldu. Dune romanının beyazperde uyarlaması olan film en iyi görüntü yönetmeni (Greig Fraser), en iyi görsel efekt (Brian Connor), en iyi görsel efekt (Brian Connor), en iyi prodüksiyon tasarımı, en iyi kurgu, en iyi ses ödüllerini kazandı.

Oscar'ı gölgede bırakan tokat: Ünlü oyuncu eşiyle ilgili yapılan espriye sinirlendi
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Oscar'ı gölgede bırakan tokat: Ünlü oyuncu eşiyle ilgili yapılan espriye sinirlendi
Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Törende ödüllerden çok sahnede yaşanan skandal tokat konuşuldu. Sunucunun eşiyle ilgili yaptığı espriye sinirlenen ünlü oyuncu Will Smith sahneye çıktığında Chris Rock'a tokat attı. Salonda buz gibi hava estiren olay kameraya böyle yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

  • Ünlü aktör Will Smith’in sunucu Chris Rock’a attığı tokat geceye damga vurdu. Saçkıran rahatsızlığı bulunan Will Smith’in eşi Jada Pinkett-Smith hakkında, “Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum.” şeklinde espri yapan Rock’ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya tokat attı. Smith, “Eşimin adını ağzına alma bir daha.” diye bağırdı. “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazanan Smith, sahnede akademiden ağlayarak özür diledi. Rock şikayetçi olmadı.

Riz Ahmed (solda)
Riz Ahmed (solda)

Müslüman aktöre kısa film ödülü

Canlı aksiyon kısa film dalında ilk kez Müslüman bir aktör Oscar kazandı. Pakistan kökenli İngiliz aktör Riz Ahmed, “The Long Goodbye” kısa filmi ile törenden ilk Oscar ödülü ile döndü. Senaryosunu filmin yönetmeni Aneil Karia ile birlikte yazan Riz Ahmed, filminde ırkçılığa karşı mücadele eden bir aile üyesini canlandırıyor.

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