Hayat Ötmekten bayılan Denizli horozu dünya basınında Uzak Doğu bu horozu konuşuyor
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​Ötmekten bayılan Denizli horozu dünya basınında: Uzak Doğu bu horozu konuşuyor

Ötmekten bayılan Denizli horozu dünya basınında: Uzak Doğu bu horozu konuşuyor

Horozlarıyla ünlü Denizli'de bir vatandaşın horozunu çektiği görüntüler dünya basınında yer aldı. Horozun 15 saniye kadar ötmesi sonucu düşüp bayılmasını Tokyo ve Japonya'daki haberlerde 'Bu horoz öttüğünde durmak bilmiyor' ifadeleriyle paylaştı. Görüntüleri izleyenler kahkahaya boğuldu.

Haber Merkezi İHA
Denizli horozu
Denizli horozu

Uzun süre ötmeleri ile meşhur olan Denizli horozları kentin en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Denizli'de horoz sahibinin kayıt altına aldığı ilginç görüntüler kahkahaya boğmuştu. Uzun süre ötmek için büyük çaba gösteren horozun, bayılıp yere yıkılana kadar öttüğü görüntüler tüm dünya basınında yer aldı.

15 SANİYE KADAR ÖTÜYOR

Görüntülerde horoz, 15 saniyeye kadar ötüyor. Daha fazla dayanamayınca, kısa süreli baygınlık geçiriyor. 'Uzun süreli ötme' namını bırakmak istemeyen bu horoz, nefesi yetmeyince bayıldı. Sahibinin sosyal medya üzerinden paylaştığı bu görüntü saatler içinde binlerce beğeni toplamıştı.

JAPONYA VE TOKYO'DA YER ALDI

Tokyo ve Japonya'da haberlere konu olan Denizli horozu, 'Bu horoz öttüğünde durmak nedir bilmiyor', 'Görenler enerjisine şaşırıyor', 'Sosyal medyada yoğun ilgi gören video, çokça beğeni aldı' şeklinde dünya basınında yer aldı.

KAHKAHAYA BOĞULDULAR

Denizli horozu dünya genelinde izleyenleri kahkahaya boğarken, sosyal medyada büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Öterken bayılan Denizli horozu için otomobil takas etmek isteyen çıktı
FOTOĞRAF 11
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Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi'nde yaşayan tekstil işçisi Okan Gökbudak'a ait Denizli horozu, uzun ötüşüyle görenleri şaşkına çevirdi.
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Kümesinde Denizli horozu ve tavuğu da yetiştiren Gökbudak'ın 1 yaşındaki horozu yaklaşık yarım dakika boyunca öttü.
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Öterken nefesi kesilen horoz, bayılıp yere devrildi. O anları cep telefonuyla kaydeden Gökbudak, görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Görüntü, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, çok sayıda beğeni aldı.
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Denizli horozunun uzun süre ötmesiyle meşhur olduğunu ifade eden Gökbudak, Denizlili olduğum için küçük yaşlardan bu yana horozlara ilgi duyuyorum. Horozum Bahtiyar'ı yavruyken almıştım. Yetiştirdik besleyip büyüttük. Geçtiğimiz günlerde onu kümeste izliyordum. Uzunca öttükten sonra sallanmaya başladı. Daha sonra telefonumla görüntüsünü çekmeye başladım. İkinci kez uzun bir süre öttü. Sallandıktan sonra bayıldı. Görüntüleri sosyal medyaya yükleyince çok ilgi gördü. Horozum fenomen haline geldi dedi.
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Horozunun ünlenmesinin ardından birçok teklif aldığını ifade eden Gökbudak, Yurt dışında yaşayan bir kişi horozumu 1250 euroya satın almak istedi. Bir kişi de 25 bin lira değerindeki otomobiliyle horozumu takas etme teklifinde bulundu. Onlara horozumu satmayacağımı söyledim. Onu çok seviyorum. Bunu hobi olarak yapıyorum. Satmayı asla düşünmüyorum. Çalınmasından korktuğum için yanımdan ayırmıyorum. Geceleri odamdaki kafese, gündüzleri ise işyerimdeki kümese bırakıyorum diye konuştu.
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Denizli horozu üretim birimi sorumlusu, ziraat mühendisi Mustafa Ünal, hayvanın kente has çevre koşullarına adapte olarak bugüne kadar gelen bir tür olduğunu belirtti. Ünal, Denizli horozunun, şehrin simgesi haline geldiğini belirterek, Normal bir horoz 4-5 saniye öter. Denizli horozu, 15-20 saniye hatta daha uzun süre de ötebilir. Süre uzadıkça, nefesi kontrol etmeleri zorlaşıyor. Nefesi kontrol edemeyip bazen sırt üstü düşebilirler. Buna halk arasında 'bayılma' adı verilir. Bayılma, Denizli ırkı horozlarda olağan bir durumdur. Denizli ırkı horoz, dünyada sadece ilimizde yetiştirilen bir türdür. Pamukkale ile kentin simgesi durumundadır. Pamukkırı, Demirkırı, Al horoz ve Pekmezkefi gibi türleri mevcuttur. Denizli horozuna sahip olmak için diğer illerden de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gelenlerin sayısı oldukça fazladır dedi.
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Öterken bayılan Denizli horozu için otomobil takas etmek isteyen çıktı
Denizli'de uzun süre öttükten sonra düşüp bayılan Denizli horozu, sosyal medyada ilgi gördü. Fenomen haline gelen 'Bahtiyar' isimli horozun sahibi Okan Gökbudak (28), "Yurt dışında yaşayan bir kişi horozumu 1250 Euro'ya satın almak istedi. Bir kişi de 25 bin lira değerindeki otomobiliyle horozumu takas etme teklifinde bulundu" dedi.


Denizli'de bayılana kadar öten horoz görenleri hayrete düşürdü
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Denizli'de bayılana kadar öten horoz görenleri hayrete düşürdü
Denizli'nin tescilli horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayıldı. Horuzun bayılana kadar öttüğü görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.


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