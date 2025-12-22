Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Otomobille çarpışan motosikletten savrulan liseli hayatını kaybetti

Otomobille çarpışan motosikletten savrulan liseli hayatını kaybetti

16:3922/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray’da otomobil ile çarpışan motosikletten savrulan yolcu konumundaki lise öğrencisi başını kaldırıma çarparak hayatını kaybetti. Kazada, motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus S. (36) yönetimindeki 68 AAV 097 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan A.A. (17) idaresindeki 68 HA 045 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Abdülhamid Han Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hasan Fatih Gök yola savruldu. Başını kaldırımdaki taşlara çarpan Hasan Fatih Gök, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Yunus S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı



#Aksaray
#Motorsiklet
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Filistin yürüyüşü ne zaman saat kaçta nerede?