Hayat Oturduğunuz yerden yolculuk yapacağınız kitaplar
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Oturduğunuz yerden yolculuk yapacağınız kitaplar

Dünyanın ortak gündemi koronavirüs ile birlikte “sosyal mesafe”, “karantina” ve “izole yaşamak” hayatımızı şekillendirmeye başladı. Artık hepimiz zamanımızın büyük bir bölümünü evde geçiriyoruz. Evde geçirdiğimiz zamanımızı güzelleştirecek fikirlere ihtiyacımız var. Bu nedenle de kitap okumak ve film izlemek gibi entelektüel birikimimize katkı sağlayacak aktiviteler oldukça önemli. Farklılık arayanlar için çay ya da kahve eşliğinde okunacak, oturduğunuz yerden sizi bambaşka maceralara çıkaracak çok özel kitapları okumaya ne dersiniz?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm dünyanın en önemli sorunu haline gelen koronavirüsü salgını sebebiyle birçok önlem alındı ve alınmaya da devam ediyor. #EvdeKal çağrısı tüm ülke ve dünya gündemine oturmuşken, evde güzel zaman geçirmek için evden çıkmadan, online kanallardan satın alınarak rahatlıkla okunabilecek gezi kitapları şöyle:

Gabriel Garcia Marquez – Doğu Avrupa’da Yolculuk

“Doğu Avrupa’da Yolculuk” Marquez’in 1950’lerde genç bir gazeteci olarak Frankfurt’tan yola çıkıp sırasıyla Doğu Almanya, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan ve Sovyetler Birliği’ne uzanan yolculuğunu anlattığı bir günce. Aslında bir gezi kitabı yazmak için değil sosyalist düzeni irdelemek için yola çıkmış Marquez. Yolculuk esnasında yaşadıklarını, insanların konuşmalarını ve surat ifadelerini öyle detaylı anlatmış ki sanki o insanlarla sohbet ediyormuş hissini üzerinizden atamayacaksınız.

Kitabı okuduktan sonra “Şu an gitsem o dönemin Doğu Avrupa’sını bulamam ki” diye düşünmeyeceksiniz bile.

Ahmet Hamdi Tanpınar – Beş Şehir

“Beş Şehir” Tanpınar’ın öğretmenlik yapmak için gittiği Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusunda yaşadığı deneyimleri anlattığı bir kitap.

Aslında kaybolanın ardından nasıl üzüldüğümüzü ve yeniye duyduğumuz özlemi irdeliyor.

“Beş Şehir”i okurken Tanpınar’la birlikte her bir şehrin geçmişinden ve kültüründen bilmediğiniz bir şey öğrendiğiniz bir yolculuğa çıkacaksınız.

Jack Kerouac – Yolda

“Yolda” aslında Amerika yolculuğu görünümlü bir Kerouac otobiyografisi.

Chicago, Seattle, New Orleans, Los Angeles gibi Amerika denilince akla gelebilecek her yeri dolaşan Kerouac, yolculuğu esnasında aldığı notlarla yazmış “Yolda”yı. Kerouac’un gezdiği, gördüğü yerleri ve oralarda hissettiklerini tasvir ettiği kitabı Yolda ile adeta Amerika’ya karış karış keşfe çıkacaksınız.

D.H. Lawrence – İtalya’da Alacakaranlık

D.H. Lawrence – İtalya’da Alacakaranlık.

“İtalya’da Alacakaranlık” Lawrence’ın Frieda ile ilk önce Almanya’ya sonra İsviçre Alplerini geçerek İtalya’ya gittiği yolculuğu anlattığı bir gezi kitabı. Lawrence, bu yolculuk esnasında hayatlarına az da olsa dahil olduğu insanlar hakkındaki gözlemleriyle ve insanın kültürle ilişkisi üzerine derin yorumlarıyla bambaşka bir maceraya sunuyor.

Mina Urgan – Bir Dinozorun Gezileri

“Bir Dinozorun Gezileri” Mina Urgan’ın hem Türkiye’de hem de dünyada gittiği yerleri anlattığı bir gezi kitabı. Evet, bu kitaba tam bir gezi kitabı diyebiliriz ama aslında kitap Urgan’ın gezip gördüğü yerler üzerinden anlattığı hayat hikâyesi.

Mina Urgan – Bir Dinozorun Gezileri

Bodrum’dan başlayıp Anadolu’ya, İngiltere’den Amerika’ya kadar birçok yeri gezmiş Urgan’ın hayatında kendinizden parçalar mutlaka bulacaksınız.

Albert Camus – Yolculuk Günlükleri

“Yolculuk Günlükleri” Camus’nün 1946 yılında Amerika’ya, 1949 yılında da Güney Amerika’ya yaptığı gezileri anlattığı iki ayrı günlükten oluşuyor.

Albert Camus – Yolculuk Günlükleri

Amerika’yı Avrupalı bir gazeteci olarak keşfediyor Camus ve gelecekte adından söz ettirecek kitaplarını bu gezi esnasında tasarlıyor. Güney Amerika’ya ise artık tanınan bir yazar olarak resmi bir davet üzerine gidiyor ama hastalığı yüzünden yaşadığı sıkıntılarla mücadele veriyor. Camus ile Amerika’dan, Güney Amerika’ya uzanan muhteşem bir yolculuk hikayesine ortak olacaksınız.

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