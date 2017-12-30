HayatOyuncu Ayşe Selen hayatını kaybetti
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Ayşe Selen kimdir? Ayşe Selen neden hayatını kaybetti?

Oyuncu Ayşe Selen hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen hayatını kaybetti. 62 yaşındaki sanatçı, birçok tiyatro oyununda ve sinema filminde rol aldı.

Haber MerkeziDiğer
Ayşe Selen.
Ayşe Selen.

Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen hayatını kaybetti.

Ayşe Selen, 1 Ocak 1955 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul Avusturya Kız Lisesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak tamamlayan Selen, çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı.

Aralarında Kapalı Çarşı, Leyla ile Mecnun, Aşk Yakar, Doktorlar, Gülpare, Kavak Yelleri ve Çoban Yıldızı gibi dizilerin yer aldığı bazı televizyon dizilerinde de rol alan Ayşe Selen, beyaz perdede de dört filmde rol aldı.

1982 yapımlı Faize Hücum, 1995 yapımlı Böcek, 2008 yapımlı Usta ve 2010 yapımlı El Yazısı adlı sinema filmlerinde rol alan Selen, 30 Aralık 2017 tarihinde hayatını kaybetti.

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