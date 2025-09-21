Özgürlük: Vazgeçilmez

Başlıktaki ifade Hece’nin 345. sayısına söyleşi konuğu Necip Tosun’a ait. Cümle tam olarak şöyle: Yazarlığın vazgeçilmez şartı özgürlüktür. Tosun’un genç yazarlara tavsiyeleri de var: ... reddetmek özgürleştirir, talep etmek köleleştirir. ... Adalet, merhamet ve hakikat, genç yazarın yol göstericisi olmalıdır. Faruk Uysal’ın yayın kurulunda olduğu derginin Eylül 2025 sayısı okuruyla buluştu. Dergiyi okumaya, İbrahim Demirci’nin Amerika Tayyareleri başlıklı metniyle başlıyoruz. Hüseyin Atlansoy şiiriyle açılan bölümde aralarında Ayşegül Baytut, Emre Karakaya, Ali K. Metin ve Mustafa Ruhi Şirin’in olduğu 14 şairin imzası var. Hece’nin dosya konusu Nesnelerin Dünyası. Bilal Can editörlüğündeki dosya, Can’ın sunuş yazısı ve Ayhan Çitil’le yaptığı söyleşiyle açılıyor. Bilal Can ayrıca bir de metne imza atmış. Ethem Erdoğan, Gülnaz Eliaçık Yıldız, Özgür Taburoğlu, Ahmet Melih Karauğuz, Şerife Saliha Bozoklu, Tuba Yavuz, Bilal A. Erkan Akay, Necla Dursun ve Merve Yurtsever 63 sayfalık dosyanın diğer yazarları. Yeni sayının söyleşi konuğu velût yazar Necip Tosun. Yazarla Hatice Bildirici konuşmuş. Osman Özbahçe’nin Çirkinin Estetiği mi Dediniz? başlıklı uzun eleştiri metniyle Yunus Emre Altuntaş’ın Kurucu Bir Yapı Unsuru Olarak Şiirde İmge başlıklı yazısı görülmeye değer. Adetten olduğu üzere şiirle bağlayayım. Hüseyin Atlansoy’dan: şairsin sen senin seferin birden bire bilecekler / senin kimle olduğunu elbet en son nefesinde. Edebiyat dergisine, hece@hece.com.tr e posta adresinden veya 0312 419 69 13 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Değinmeler...

İsmail Kara Ağabey’in Derin Tarih dergisinin 160. sayısındaki Nurettin Topçu Fikriyatına Dair Birkaç Not başlıklı yazısından: Nurettin Topçu Hoca’nın 1939 yılının daha başında, Şubat ayında çıkarmaya başladığı ve ismiyle aynileşip ekolleşen Hareket dergisi onun hem felsefesini hem de mücadele tarzını ve üslubunu ele veren en önemli faaliyeti/hareketi olarak kabul edilmektedir. Cumhuriyet devrinde milliyetçimuhafazakâr-mütedeyyin kesimin ilk muhalif dergisi olmak bakımından da hususi bir önem taşır. Hareket’in muhalefeti hissiyata-hamasete boğulmayan, sloganlarla yetinmeyen, dinî ve siyasî unsurları bir “silah” olarak kullanmayı reddeden, felsefî derinliği, yerliliği, ahlâkîliği öne çıkaran Türkiye merkezli bir muhalefettir.





CUMHURİYETİ KURAN ŞİİR

Başlığı Sözcükler dergisinin ön kapağına çıkarılan başlıklardan biri. 20 yıldır yayımda olan ve iki ayda bir çıkan Sözcükler, bir edebiyat dergisi. A. Turgay Fişekçi’nin sahibi olduğu derginin editörlüğünü Burcu Yılmaz yapıyor. İstanbul’da yayına hazırlanan Sözcükler’e, 0532 336 39 55 numaralı telefondan veya tfisekci@gmail.com e posta adresinden ulaşmak mümkün. Derginin 112 sayfalık Temmuz-Ağustos 2025 sayısı Cevat Çapan’ın hastane odasından gönderdiği Yankılanan Bir Masal başlıklı şiiriyle açılıyor. Tahir Abacı’nın yazı konusu, Cunhuriyet’in ilk yıllarındaki şiir dünyası. Oğuz Demiralp, romancı Osman Necmi Gürmen’le eserlerini konu alan bir metinle dergiye katkı sağlamış. Zeki Z. Kırmızı, Hilmi Yavuz’un son iki şiir kitabını yazı konusu olarak seçmiş. Atilla Birkiye, Rıfat Ilgaz’ın hayatının gölgede kalan yanlarını okura açmış. Biri isimsiz 15 şairin destek verdiği dergiyle ilgili tanıtım yazımı şiirle bağlayayım. Zarife Biliz’den: Bir hayalhane bu dünya / Gölgeden perdesi düşüyor gözlerime. Cevat Çapan’a geçmiş olsun diyor, Sözcükler’e asırlık yazı ömrü diliyorum.





Edgü’ye özel bölüm

Klasik kapağında Ferit Edgü Özel Bölümü başlığı ve yazar isimleri bulunan Türk Dili’nin 883. sayısı Dergilik’e yeni ulaştı. Uğur Mantu’nun editörü olduğu dergi Temmuz sayısının üçte ikilik bölümü geçen yıl hayata veda eden Edgü’ye ayrılmış. Özel bölüm, Harun Şahin’in Ferit Edgü’yü Anarken başlıklı yazısıyla başlayıp Büşra Tan Ezik’in Tezer Özlü-Ferit Edgü mektuplaşmalarını konu alan metniyle bitiyor. Ramazan Korkmaz, Bâki Ayhan Asiltürk, Tacettin Şimşek, Mutlu Deveci, Cem Şems Tümer, Canan Olpak Koç, Abdullah Ezik ve Elvin Eroğlu’nun da katkı sağladığı dosyanın sonuna Uğur Mantu’nun hazırladığı Ferit Edgü’nün öykücülüğüyle ilgili bir soruşturma eklenmiş. Âlim Kahraman, B. Nihan Eren, Emin Gürdamur, Gamze Güller, Murat Yalçın, Mustafa Aplay, Naime Erkovan, Necip Tosun, Sadık Yalsızuçanlar, Selçuk Orhan ve Şenay Eroğlu Aksoy sorulan üç soruyu cevaplamışlar. Türk Dili, vefatının üzerinden 50 yıl geçen Nurettin Topçu hocayı da unutmamış. Abdullah Uçman, Hoca'nın hikâyeleri ve hikâyeciliği üzerine bir yazı kaleme almış. Mustafa Kirenci’yse İlk Karşılaşma, Diriliş Gazetesi, Okul Yılları 1983-1990 başlıklı inceleme yazısıyla dergide. Kitaplık’ta üç kitap tanılmış. Her zaman olduğu gibi şiirle bitiriyorum. Yasin Mortaş’tan: o ufuklar yakan türkü / rüzgârlı göğsümü yırtmasın. Dil ve edebiyat dergisine, turkdili@tdk.gov. tr e posta adresinden veya 0312 427 28 79 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Polisiye edebiyat

175 sayıya ulaşan Sabitfikir’in dosya konusunun başlığı. Kapak ve sayfa tasarımını Sema Türk Bayazit’in yaptığı derginin kapağına söyleşi konuklarının isimleri de çıkarılmış. Sabitfikir için konuşma yapılan isimler Enis Akın, Handan Acar Yıldız ve Selçuk Altun. “İnsanın yanında sadece şiir var” diyen şair Akın’la Eray Sarıçam; “İyi bir dinleyici hikâye mıknatısıdır” tespitini yapan hikâyeci Yıldız’la Yunus Karadağ; “Kitaplar bencil olurlar” cümlesini sarf eden roman yazarı Altun’la da Erdem Öztop konuşmuşlar. Bu sayının dosya konusu Dünyadan Polisiye Edebiyat başlıklı. Dosya metninde Armağan Tunaboylu imzası var. Ayşe Ayhan Demir’se Agatha Christie üzerine bir çalışmaya imza atmış. Erdem Öztop’un Selçuk Altun’un eseri Öpsem Öldürürler Öpmesem Öldüm’ü ele aldığı yazısının başlığı Gizemlerle Dolu Bir 12 Eylül Hesaplaşması. Necati Tonga’nın yazı konusu Yahya Kemal’in bütün şiirleri. Suavi Kemal Yazgıç, Mona A. Tufan’ın deneme kitabı Masaldan Hakikate’yi sayfasına taşımış. Şeyma Subaşı’nın yazı başlığı Mayası Hüzün Olan Şiirler: Berzah. Terskarga atlanmamalı. Kitap ve edebiyat dergisine editor@sabitfikir.com e posta adresinden veya 0212 354 30 00 no’lu telefondan ulaşılabilir.



