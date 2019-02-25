Hayat Padişahın taltif nişanesi tavuklar müzede besleniyor
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Padişahın taltif nişanesi tavuklar müzede besleniyor

Osmanlı'da padişahın taltif nişanesi olarak bilinen sultan tavukları, beslendikleri müzenin bahçesinde ilgi odağı oluyor. Milli ırk tavukların sayılarının artması için çalışmalar sürerken, bu tavuklardan 3'ü Edirne'de Osmanlı devri sağlık çalışmalarının anlatıldığı Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin bahçesinde besleniyor.

Haber Merkezi AA
Sultan tavukları, müzeyi ziyarete gelenlerin ilgi odağı oluyor.
Sultan tavukları, müzeyi ziyarete gelenlerin ilgi odağı oluyor.

Osmanlı'da "padişahın taltif nişanesi" olarak bilinen sultan tavukları, beslendikleri müzede ilgi görüyor. Osmanlı'da padişah taltifini alan devlet ricaline verildiği bilinen sultan tavuklarının nesli gün geçtikçe tükeniyor. Bir vatandaş tarafından armağan edilen sultan tavukları, müzeyi ziyarete gelenlerin ilgi odağı oluyor.

Tavuklar İngiltere'den sonra ABD'de çoğaltılmış

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı açıklamada, Anadolu ırkı tavukların sarayda yetiştirildiklerini öğretim üyelerinin bir makalesi sonrasında öğrendiklerini söyledi.

Erhan Tabakoğlu, padişahın taltif için armağan ettiği tavukların geçmişte sarayın bir parçası külliyede de olması gerektiğini düşündüklerini ve bir vatandaşın armağan ettiği 3 sultan tavuğunu müzenin bahçesinde beslemeye başladıklarını anlattı.

Türkiye'den önce İngiltere sonra da ABD'ye götürülen tavukların ana vatanlarında neslinin tükenme noktasında olduğunu ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Sultan tavuğu 1850'lerde İngiltere'ye götürülmüş. Oralarda üretilmiş, çoğaltılmış, hatta Amerika'da tür olarak 'sultan tavuğu' olarak kayda geçmiş. Aslında ana vatanı Türkiye'dir. Biz bu makaleden sonra bunun peşine düştük, Edirne'ye gelmesi gerekir diye düşündük ve 'en uygun yerde külliyemizin bahçesidir' dedik.

Burası günde yüzlerce ziyaretçinin geldiği ve medeniyetimizi en iyi anlatan yerlerden biri ve doğası da muhteşem. Tavus kuşlarımızın yanına sultan tavuklarımızı da ekledik. Çocuklarla dost, rehabilitasyonda kullanılmış, zararsız, kendini sevdiren özel bir tavuk. Bir değerimizi daha kazandıralım ve tanıtalım istedik."

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Daha önce belgesellerde görmüşler

İstanbul'dan müzeyi ziyarete gelen Merve Taşpınar da tavuklara özellikle çocukların ilgi gösterdiğini söyledi.

Sultan tavuğunu daha önce belgesellerde gördüğünü vurgulayan Taşpınar, "Diğer tavuklara göre paçası, kuyruğu ve başındaki tüyler farklı. Sultan tavuklarının Osmanlı'dan geldiğini burada duydum, çok güzeller." dedi. İstanbul'dan müzeyi ziyarete gelen Şükrü Sünger de müzeyi torunuyla gezdiğini ve sultan tavuklarının tarihi önemini de burada öğrendiğini kaydetti.

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