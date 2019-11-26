Hayat Pakdil ve Dursuna vefa
AKTÜEL

Pakdil ve Dursun’a vefa

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Edebiyat ödülüne eylül ayında vefat eden Nuri Pakdil, vefa ödülüne ise ağustos ayında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun layık görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nuri Pakdil
Nuri Pakdil

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunca, “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri”nin sahiplerini belirledi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunun, titiz bir çalışma yürüterek Türkiye’nin hazineleri sayılan sanatçı ve kültür insanları arasından bazılarını, eserleri ve hizmetleri açısından değerlendirdiği bildirildi. Buna göre, “edebiyat” dalındaki ödüle, “yerli düşüncenin egemenliği adına ürettiği özgün eserler, Türk Edebiyatı’na kattığı kelime tercihleriyle dolu estetik anlatım dili ve insanı kalbinden tutmayı öneren değerli fikirlerinden dolayı”, eylül ayında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli ismi Nuri Pakdil layık görüldü.

Ahmet Haluk Dursun

RESMİN ÖZGÜN TEMSİLCİSİ

“Sinema” ödülüne, “Türk sinemasının milli ve yerli kimliği için bir ömür boyu süren çabaları ve bu uğurda ürettiği özgün sinema eserleri dolayısıyla” Mesut Uçakan layık bulundu. “Resim” dalındaki ödül, “kültürel geleneklere bağlantılı çalışmaları ve peyzaj tasvirlerine yönelik soyut çalışmalarıyla Türk resmine getirdiği farklılık ve resmin özgün temsilcilerinden birisi olmasından dolayı” Devrim Erbil’e verildi. “Geleneksel sanatlar” ödülüne, “hat ve ebru sanatlarının yeni nesillere aktarılması, sevdirilmesi ve öğretilmesindeki üstün gayret ve çabaları dolayısıyla” Fuat Başar hak kazandı.

VERDİĞİ EMEK UNUTULMADI

“Mimarlık” ödülünün Doğan Kuban’a verilmesi kararlaştırılırken, “Sosyal Bilimler” dalındaki ödüle Ahmet Yaşar Ocak uygun bulundu. “Vefa” ödülüne ise “Türk kültür ve medeniyetinin günümüz insanına aktarılması yolunda gösterdiği emek ve verdiği eserler ile Osmanlı coğrafyasının her yanına uzanan beraberlik ruhunun yaşatılması çabaları ve Anadolu kültür birliği yolunda gençlere verdiği emek dolayısıyla” ağustos ayında Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun layık görüldü.

Müzik ödülü MFÖ’ye

  • MFÖ
  • “Müzik” alanındaki ödülün, “Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla” MFÖ’ye verilmesi kararlaştırıldı.
  • Onur duyduk
  • Mazhar-Fuat-Özkan olarak da müzik dünyasında tanınan gruptan Mazhar Alanson, yaptığı açıklamada, ödül dolayısıyla mutluluğunu dile getirerek, “Bu ödülü aldığımız için onur duydum. Hala müziğe devam edip, üretebildiğimiz için mutluyuz. Hakikaten bu tip ödüllerle de nefsimiz okşanıyor.” dedi.

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