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​Pandemide esnafa vitaminli iş: Meyve suyu sayesinde ciroya katkı

Pandemide esnafa vitaminli iş: Meyve suyu sayesinde ciroya katkı

Pandemi şartlarındaki olumsuzlukları gidermeye çalışan esnafın reçetesi meyve suları oldu. Bir süredir İstanbul’daki bazı kafelerin vitrini adeta manav dükkanını andırıyor. Sebebi ise vatandaşın şifa olsun diye yoğun ilgi gösterdiği taze sıkılmış meyve suları. Esnaftan edindiğimiz bilgiye göre, soğuk havanın da etkisiyle günlük satışlar 100 bardağı buluyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Bu iş hem vatandaşın hem de esnafın bağışıklığını güçlendiriyor.
Bu iş hem vatandaşın hem de esnafın bağışıklığını güçlendiriyor.

Pandemi şartlarıyla mücadele etmeye çalışan esnafın reçetesi, taze sıkılmış meyve suları oldu. Koronavirüse karşı vatandaş, bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecek ve içeceklere yönelince, kafelerin vitrini meyveler ile donatıldı. 'Vitaminli iş' tabirini hak edecek bu girişimcilik, sokak satıcılarında da tutunca esnafın ciroyu artırma yöntemine yenisi eklendi. Kısacası, bu iş hem vatandaşın hem de esnafın bağışıklığını güçlendiriyor.

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GÜNLÜK KAZANÇ 150 TL‘DEN FAZLA

  • Bunun için bir meyve suyu sıkma makinesi ve halden alınan kasalarca meyve yetiyor. İstanbul’un yoğun semtlerinde çalışanlar, ayak üstü ve ucuz yollu bir bardak meyve suyu içip yoluna devam ederken, 3 ila 5 lira arasında değişen fiyatlarla günde 50 ile 100 bardak arası satış yapılıyor. İşin kârı da kendi gibi şifalı. Edindiğimiz bilgiye göre, maliyetler sonrası günlük net kazanç 150 liradan fazla.

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ESNAFIN DA BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENİYOR

Nar, portakal, kivi, elma, muz ve dahası vitrinleri süslediği ölçüde, kısıtlamaların getirdiği zarar giderilmeye çalışılıyor. Hal böyle olunca, adım başı bir satıcı görebildiğiniz gibi, özellikle turistik yerlerdeki satıcılar da bu işe yönelmiş durumda. Dönerci, börekçi ve çay evi dükkanlarının önü rengarenk meyvelerle süsleniyor. İstanbul’un hemen her semtini kaplayan yeni nesil vitamin kafelerin sahipleri ise son haftalardaki soğuk hava dalgası sayesinde işlerin açıldığını söylüyor. Önceleri 10 bardak satış yapılırken, bu yeni moda sayesinde 50 adede çıktıklarını aktarıyor.

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SOKAK SATICILARI DA İŞİN İÇİNDE

  • “Şu lüks mekanlarda aynı meyve suyunun bardağı 15 liradır" diyen bir Seyyar Satıcının yorumunu taze taze paylaşıyoruz: "Biz, orta direk için buradayız. Vatandaşın gözü önünde 5 liraya servis ediyoruz.” Onların da gözü yeni kararlarda. Bize gelince okuyucu, kara kış demeden, en tazesinden en vitaminlisinden haberi yaptık. An be an naklen yayındayız. Bu hafta, hava karlı; haberimizde kârlı olsun diye sokağa çıktık. Kışa rağmen esnaf dostu, zabıta gözcüsü, vatandaş sözcüsü, kendimizi de bu vitaminli haberlerle besler olduk.

İŞ YERİNE ŞİPARİŞ

İstanbul Aksaray’daki kafeler bir meyve standı açarak işe başlamış, Halil Altın isimli esnaf 6 aydır taze sıkılmış meyve suyu sattıklarını ve turistler başta olmak üzere talebin her geçen gün arttığını söylüyor. “Önceleri vatandaş bağışıklık sistemim güçlensin gerekçesiyle alıyordu” diyen Altın, “Pratik ve ucuzluğu sayesinde tüketicinin ilgisi fazla. İşyerlerinden bile sipariş alıyoruz” bilgisini veriyor. Taksim esnafı da hareketlilikten memnun. Bölgedeki seyyar satıcılardan el arabasını kapan sokağa çıkmış. Günde 70 adet kadar satış yaptıklarını söyleyen esnafın cirosuna bu sayede 2 bin lira kadar ek kazanç sağlanmış. Soğuk havalar sayesinde satışların arttığını belirten esnafın gözü kısıtlama kararlarında.

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