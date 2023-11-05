Para biriktirip Ferrari almışlar

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla 4 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bulunan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16’sı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin ifadesi, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli 3 Cumhuriyet savcısı tarafından alındı.

SORULARI AĞLAYARAK YANITLADI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında soruşturma başlatılan Polat çiftinin, polis ekiplerine verdiği ifadenin detaylarına ulaşıldı. Kendisine yöneltilen 26 sayfalık soruların tamamını ağlayarak yanıtlayan Dilan Polat, para ilişkilerine yönelik soruları, “Ticari ilişkileri Engin bilir, ben sadece reklam yüzüyüm” şeklinde yanıtladı. Engin Polat’a ise 40 sayfa soru yöneltildi.

AYLIK GELİR 200 BİN LİRA

Kara para aklama iddiaları sorulan Polat çifti, şirketlerle ilgili tüm işleyişi muhasebeci aracılığıyla takip ettiklerini belirtti. Yolsuzluk iddialarını kabul etmeyip aylık 150-200 bin lira gelir beyanında bulunan çift, polislerin “Bu kadar gelirle nasıl böyle bir servet edindiniz, lüks araçları nasıl aldınız” sorusuna “Edindiğimiz her şeyi, paramızı biriktirerek aldık” yanıtı verdi.

KARA KUTU MUHASEBECİ

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Engin Polat, faaliyetlerinin ticari ilişkiler olduğunu öne sürdü. Polat ifadesinde, yolsuzluk gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirirken, şirketlerin muhasebeciliğini yapan avukat Ahmet Gün ise her işlemi Polat çiftinin talimatıyla yaptığını söyledi.

KAÇMAK İÇİN İKAMET DEĞİŞTİRDİLER

Soruşturma sürerken ikamet bilgilerini değiştiren Dilan ve Engin Polat’a bu durum da soruldu. İkili, çocukların okulu değiştiği için ikameti değiştirdiğini beyan ederken, mali şubenin yaptığı çalışmada, çocukların okullarının değişmediği tespit edildi. Polis bu gelişmeyi, Polat çiftinin kaçmak için yaptığı bir plan olarak değerlendiriyor.

Banka şüpheli işlemi bildirdi

Operasyon sürerken, Polat ailesinin Ankara’da franchising olarak işlettiği Dipomad Medikal’den 4 kişinin hesabına 1 milyon 800 bin TL havale edilmek istendi. Banka, savcılığı uyararak havalenin şüpheli olduğunu bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla para aktarımı durduruldu ve tedbir koyuldu. Şirketten havale yapılmak istenen Gözde Bilgiç, eşi İsmail Bilgiç, Kübra Doğan ve Mustafa Özalp yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi. Teslim olanlarla birlikte gözaltına alınanların sayısı 24’e yükseldi.







