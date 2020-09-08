Parmaklıklar ardında eğitim seferberliği

Bakanlık temel okur-yazarlık eğitimlerinden başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise öğretimlerini de içine alan eğitimlerin verilmesi için cezaevlerinde müstakil eğitim merkezleri açıyor. Bu kapsamda ilk eğitim merkezi Sincan Cezaevi Yerleşkesi’nde açılırken, 2023 sonuna kadar 101 müstakil mesleki eğitim merkezi ve 216 bağlı mesleki eğitim birimi oluşturulması hedefleniyor. Cezaevi kütüphanelerinde sadece 2019’da 1 milyon 102 bin adet kitap ödünç alınarak tutuklu ve hükümlüler tarafından okundu.

OYNAT 00:58 Cezaevinden gelen mektupla emniyet ekipleri harekete geçti: Çocukların yüzü güldü Adana'da cezasını çektiği cezaevinden emniyete mektup yazıp çocukları için hediye ve dondurma isteyen Y.K.'nin bu dileği yerine getirildi. Polislerin hediyeleri ve dondurmayı götürdüğü Y.K.'nin 8 yaşındaki kızı B.K., 'Babamı çok seviyorum, onu çok özledim. Bu sürprize de çok şaşırdım' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Kuran eğitimi veriliyor

Adalet Bakanlığı’nın 2019’da Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında talep üzerine hükümlü ve tutuklulara Kur’an eğitimi veriliyor. Son iki yılda 114 tutuklu ve hükümlü hafızlık eğitimi aldı. Hafızlığını tamamlayan 13 kişi, Diyanet’in yeterlilik sınavında başarı sağlayarak hafız oldu. Önümüzdeki günlerde 5 tutuklu ve hükümlü de hafızlık sınavına girecek. Cezaevlerinde mesleki eğitim çalışmaları da aralıksız devam ediyor.