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AKTÜEL

Parmaklıklar ardında eğitim seferberliği

Cezaevlerinde eğitim seferberliği meyvelerini veriyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, sadece bu yıl 44 bin 353 tutuklu ve hükümlü, açık öğretim ortaokul veya lisesine kayıt yaptırdı. 14 bin 128 tutuklu ve hükümlü de üniversiteden doktoraya yükseköğretim kurumlarındaki eğitimine devam ediyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Cezaevlerinde mesleki eğitim çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Cezaevlerinde mesleki eğitim çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bakanlık temel okur-yazarlık eğitimlerinden başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise öğretimlerini de içine alan eğitimlerin verilmesi için cezaevlerinde müstakil eğitim merkezleri açıyor. Bu kapsamda ilk eğitim merkezi Sincan Cezaevi Yerleşkesi’nde açılırken, 2023 sonuna kadar 101 müstakil mesleki eğitim merkezi ve 216 bağlı mesleki eğitim birimi oluşturulması hedefleniyor. Cezaevi kütüphanelerinde sadece 2019’da 1 milyon 102 bin adet kitap ödünç alınarak tutuklu ve hükümlüler tarafından okundu.

Cezaevinden gelen mektupla emniyet ekipleri harekete geçti: Çocukların yüzü güldü
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Cezaevinden gelen mektupla emniyet ekipleri harekete geçti: Çocukların yüzü güldü
Adana'da cezasını çektiği cezaevinden emniyete mektup yazıp çocukları için hediye ve dondurma isteyen Y.K.'nin bu dileği yerine getirildi. Polislerin hediyeleri ve dondurmayı götürdüğü Y.K.'nin 8 yaşındaki kızı B.K., 'Babamı çok seviyorum, onu çok özledim. Bu sürprize de çok şaşırdım' dedi.


Kuran eğitimi veriliyor

Adalet Bakanlığı’nın 2019’da Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında talep üzerine hükümlü ve tutuklulara Kur’an eğitimi veriliyor. Son iki yılda 114 tutuklu ve hükümlü hafızlık eğitimi aldı. Hafızlığını tamamlayan 13 kişi, Diyanet’in yeterlilik sınavında başarı sağlayarak hafız oldu. Önümüzdeki günlerde 5 tutuklu ve hükümlü de hafızlık sınavına girecek. Cezaevlerinde mesleki eğitim çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Cezaevinden üniversiteyi kazandı
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Cezaevinden üniversiteyi kazandı
Manisa Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan, cezaevinin eğitim biriminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 40 yaşındaki H.T., sözel puan türünde, 449.76085 puanla Türkiye 821'incisi oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü kazanan H.T. 12 ay sonra tahliye olacak ancak kentten ayrılmayarak eğitimini tamamlayacak.


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