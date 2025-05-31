Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Pazar günü seçim var: O mahallede sandıklar kuruluyor

Pazar günü seçim var: O mahallede sandıklar kuruluyor

09:0431/05/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçen Aralık ayında kalp krizi sonucu vefat eden Selçukbey Mahallesi Muhtarı Salih Bütün'ün yerine geçecek yeni ismin belirlemesi için mahalle sakinleri Pazar günü sandık başına gidecek.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi, 1 Haziran Pazar günü yeni muhtarını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Mahallede geçen Aralık ayında kalp krizi sonucu vefat eden Selçukbey Mahallesi Muhtarı Salih Bütün'ün yerine geçecek yeni ismin belirlemesi için yapılacak muhtarlık seçimi hakkında bilgi veren İlçe Seçim Müdürü Yücel Demiralay, seçim sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Demiralay, Selçukbey Mahallesi'nde toplam 14 bin 033 seçmenin bulunduğunu belirterek, oy kullanma işleminin Lütfi Ege Anadolu Lisesi'nde kurulacak 20 ve Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu'nda yer alacak 15 sandıkta gerçekleşeceğini söyledi. Muhtarlık seçimi sabah saat 08.00'de başlayacak ve akşam 17.00'de sona erecek. Her sandıkta 7 kişilik sandık kurulu görev yapacak.


Sandık başkanlarına ve memurlara seçim öncesinde eğitiminde verildiğini anlatan Demiralay, oy sayımı sonrası adaylar arasında eşit oy çıkması durumunda ise kazanan kura yöntemiyle belirleneceğine dikkat çekti. Yaklaşık altı ay önce Isparta'dan Denizli'ye atanan Seçim Müdürü Yücel Demiralay, bu sürecin şeffaf ve düzenli yürütülmesi adına gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Mahalle sakinlerine çağrıda bulunan Demiralay, "Demokrasiye sahip çıkmak için herkesin sandığa giderek oyunu kullanmasını bekliyoruz. Seçim müdürlüğü olarak mahallemizde yapılacak muhtarlık seçimiyle ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Mahalle sakinlerimizin huzurla gelip oylarını kullanmaları, muhtarlarını seçebilmeleri için tedbirler alındı" dedi.

#Sandık
#Seçim
#Denizli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları