Pitbull gezdirdi 10 bin lira ceza yedi

Anne kedi gözleri enfeksiyon kapan yavrularını doktora getirdi

İzmir Karabağlar'da anne şefkatini gözler önüne seren ve görenleri duygulandıran görüntüler yaşandı. Bir anne kedi, enfeksiyon kaptığı için gözleri açılmakta zorlanan yavrularını belediyenin sağlık işleri müdürlüğüne getirdi. Doktor ve hemşireler tarafından ilk müdahaleleri yapılan kediler, veteriner işleri müdürlüğünde tedavi edildikten sonra sahiplendirildi.