Hayat Pitbull gezdirdi 10 bin lira ceza yedi
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Pitbull gezdirdi 10 bin lira ceza yedi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 'Pitbull' cinsi köpeği tasma ve ağızlık takmadan sokakta gezdiren 1 kişiye 10 bin 434 TL ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
Pitbull gezdirdi 10 bin lira ceza yedi
Barınağa götürülen köpeğin geri verilmeyeceği ve sahiplendirilmeyeceği öğrenildi.

Salihli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sarıpınar Mahallesi 1091 Sokak'ta bir kişinin tasmasız ve ağızlıksız 'Pitbull' cinsi köpek gezdirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

  • Zabıta ile birlikte sokağa giden polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, tehlikeli köpek ırkları arasında bulunan 'Pitbull' cinsi köpeği gezdiren kişinin O.Ş. olduğunu tespit etti. Köpek el koyularak, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. O.Ş.'ye ise, 10 bin 434 TL ceza uygulandı.

Barınağa götürülen köpeğin geri verilmeyeceği ve sahiplendirilmeyeceği öğrenildi.

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