Hayat Piyasadaki tüm bebek pudraları incelendi İçlerinde kanser yapıcı asbest var
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Piyasadaki tüm bebek pudraları incelendi: İçlerinde kanser yapıcı asbest var

Piyasadaki tüm bebek pudraları incelendi: İçlerinde kanser yapıcı asbest var

ASBEST Söküm Uzmanları Derneği'nin (ASUD) piyasada satılan 21 talk pudrası (bebek pudrası) numunesi üzerinde yaptırdığı analiz sonucunda 5'inde kanser yapıcı asbeste rastlandı. Dernek Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, makyaj ürünlerini de tarayacaklarını söyledi. ASUD tarafından piyasada satılan 15'i yerli, 6'sı ithal talk pudralarından 21 numune toplanarak analiz yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Yapılan analizlerde 5 numunede Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 'kesin kanserojen' olarak tanımlanan asbeste rastlandı. ASUD Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, değerlendirmede bulundu. Ensari, asbestin doğada bulunan ısıya, kimyasala, aşınmaya dayanıklı lifsi katil bir toz olduğunu söyledi. Ensari, asbestin yapı sektörü başta olmak üzere otomotiv, tekstil, sanayi, yalıtım ürünleri, kozmetik, ilaç sanayi olmak üzere 3 binden fazla kullanım alanı olduğunu belirtti.

'2 YIL ÖNCE 4 NUMUNEDE BULMUŞTUK'

Ensari, 2 yıl önce 20 numune topladıklarını ve 4'ünde asbest bulduklarını hatırlatarak, "Bu pudraların halen satıldığını görünce bu çalışmayı yenilemek istedik. Çeşitli mağazalar, marketler, eczaneler, parfümeri mağazaları, kozmetikçilerden toplam 21 ürünü analize gönderdik. Dünyanın hiçbir ülkesinde aynı anda 21 adet numune analize gönderilmemiştir. Bizim yaptığımız çalışma bir ilktir. 21 numunenin 5'inde tremolit asbest bulduk. Bu da demek oluyor ki her 4 bebek pudrasının 1'inde kanser yapıcı asbeste rastladık. Tremolit asbest daha tehlikeli olan amfibol grubunun üyesi" dedi.

Bebek pudraları masum değil
HAYAT
Bebek pudraları masum değil

'ÜRÜNLERDE ASBEST İÇERMEZ YAZILMALI'

Ensari, inceledikleri 21 numunenin hiçbirinde 'asbest içermez' yazmadığını ifade etti. Ensari şöyle konuştu:

  • "Dernek olarak bu konuda gerek üretici firmaların Ar-Ge gruplarına gerekse devletimizin ilgili organlarına her türlü desteğe hazırız. Yeter ki insanlarımız asbeste maruz kalmasınlar. Analizlerimiz yurtdışı testlerinden de başarıyla geçen akreditasyonlu laboratuvarda yapıldı. Hem titizlik hem hassasiyet hem de gizlilik ilkelerinde çalışmayı yürüttük. Tüketicilerimiz ürünlerde 'asbest içermez'i istesinler. Tüketici bunu isterse üreticiler buna doğru önlem alacaklardır. 'A' markasında bugün çıkmadı diye 6 ay sonra gelen partideki üründe çıkmama garantisi yok. Talk yatakları asbestle beraber oluyor ve bu asbest lifleri talka bulaşıyor. Dolayısıyla bu talk ürünleri işleme girmeden analizden geçmesi gerekir. Dünyada temiz talk yatakları olan ülkeler var. Ülkemizde de var ama daha çok yurt dışından ithal geliyor. Çözülmeyecek konu değildir. Kirli talkları üretime dahil etmemelerini öneriyoruz"

Pudra kanser etti
EKONOMİ
Pudra kanser etti

'MAKYAJ ÜRÜNLERİNİ DE TARAYACAĞIZ'

Daha önceki çalışmalarda makyaj ürünlerinde de asbeste rastlanıldığını anlatan Ensari, "Hatta yurt dışında ünlü markalar talkı üretimlerinden çekeceklerini açıkladılar. Dolayısıyla talk kullanıldığı sürece asbest riski devam eder. Göz farlarında, fondötenler, kapatıcılar, makyaj pudrasında bundan önceki çalışmalarda asbest bulundu. Bu sene için planlarımızda var. Nasıl bebek pudrasına yaptıysak piyasadaki makyaj ürünlerini de tarayacağız. Toprak kaplar, güveç kaplarında daha önce analiz yaptık, bunlarda da asbest bulduk. Coğrafyası asbest yataklarına yakın yörelerdeki topraklardan yapılan kaplarda maalesef asbeste rastladık" dedi.

'İLGİLİ BAKANLIKLARI ZİYARET EDECEĞİM'

Ensari, 2010 yılından beri asbestin üretimi, ithalatı ve çıkarılmasının yasak olduğunu kaydederek, "Fakat farklı yollardan ülkemize giriyor. Bu konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığını ziyaret ettim, rapor sundum. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzden bir randevu talep ettim. Görüşeceğiz, kendilerine durumu izah edeceğiz. Bu taramalar çok farklı yerlerden de yapılsın. Amacımız tüketicinin temiz ürün kullanması" dedi.

Dikkat! Bebeklere pudra kullanmayın
FOTOĞRAF 5
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Pudra, krem, bebek bezi... Çocuklar için kullanılan birçok ürünü alırken dikkat edilmesi gerekenler var.
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. Ntv'nin haberine göre, ABD merkezli bir kozmetik firmasının, pudranın içindeki kanserojen maddeyi etikete koymaması nedeniyle 72 milyon dolar tazminata mahkum edilmesi, gözleri bebek pudrasına çevirdi.
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Konuyu değerlendiren doktorlar pudra kullanımını önermiyor. Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Başak Çelikkan, “Pudrayı döktüğünüz zaman etrafa yayılan toz parçacıklarının akciğere gidip orada enfeksiyonu oluşturma riski var. Genelde isiliklerde boyuna falan sürülüyor. Sürdüğünüzde çıkan toz parçacıkları, hava yoluyla beraber çocuğun akciğerlerine yapışarak ciddi enfeksiyonlara sebep olabiliyor” dedi.
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Sadece pudranın değil, bebekler için kullanılan her ürünün içeriğine dikkat etmenin önemli olduğunu belirten Dr. Çelikkan, “İçerisinde boya, yani organik olmayan sentetik boya ve koku olan şeyleri almamaya çalışsınlar. Bunların hepsi kimyasal olduğunu düşündürüyor. Paraben olan ürünler kremleri, sülfat olan kremleri, talk içeren, yine alkol, glisol gibi yazıları olan petrol kimyasal ürünleri almamaları lazım” şeklinde konuştu.
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Çocuk Sağlığı Uzmanı Neslihan Korkmaz'a göre de bebek bakımında pudra kullanmak şart değil: “Esasında bebeğin poposunu yıkamanız bile yeterli. Hiçbir şey kullanmadan yıkamanız yeterli olur. İlla pudra kullanmanız gerekiyorsa, mısır nişastası ve doğal yağlarla kendiniz bir pudra oluşturabilirsiniz. Ama onu da direkt sürmeyin, bir pamuğa döküp bütün partiküllerini döktükten sonra bebeğin cildine sürebilirsiniz.”
Dikkat! Bebeklere pudra kullanmayın
ABD merkezli bir kozmetik firmasının, pudranın içindeki kanserojen maddeyi etikete koymaması nedeniyle 72 milyon dolar tazminata mahkum edilmesi tartışma çıkardı. Akıllarda soru işaretleri oluştu, bebekler için kullanılan ürünlerin sağlık açısından güvenliği gündeme geldi. Doktorlar bebekler için pudra kullanılmasını önermiyor.


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