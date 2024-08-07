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Hayat

Placebo İstanbul konserinde Filistin detayı

04:00 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:14 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Placebo konseri
Placebo konseri

KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen Blind Fest’te sahne alan İngiliz alternatif rock grubu Placebo Filistin’i unutmadı. Vokalist, gitarist Brian Molko, basçı Stefan Olsdal ve davulcu Steve Forrest’ten oluşan Placebo grubu, pazar günü Türk dinleyicileriyle buluştu. Grup, “Taste in Men”, “Every You, Every Me”, “For What It’s Worth”, “Bitter End” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. “Try Better Next Time” şarkısının sözlerini “Free Palestine” (Filistin’e Özgürlük) olarak değiştiren Brian Molko’nun gitarındaki Filistin bayrağı da gözlerden kaçmadı. Grubun İstanbul sahnesinden Filistin’le dayanışma mesajı vermesi takdir topladı. Grup konseri, Kate Bush’un “Running up That Hill” şarkısının uyarlamasıyla tamamladı.


#Placebo
#İstanbul
#Filistin
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