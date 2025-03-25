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Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu: Ünlü sanatçının ablası olduğu ortaya çıktı

Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu: Ünlü sanatçının ablası olduğu ortaya çıktı

Pınar Albayrak
16:1725/03/2025, Salı
IHA
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Nezihe Akkuş'un naaşı Porsuk Çayı'nda bulundu.
Nezihe Akkuş'un naaşı Porsuk Çayı'nda bulundu.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan 75 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş'un ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu öğrenildi.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş, gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevredeki aramalarında Akkuş’a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Akkuş, polis ekipleri tarafından aranırken, Porsuk Çayı’nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinden geçen bölümünde kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi. Sudan çıkarılan ve bir süre sürüklenip Adalar mevkisine kadar geldiği tespit edilen cesedin, Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi. Ünlü sanatçı Mithat Körler'in alzheimer hastası olan ablası olduğu öğrenilen kadının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.


Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkuş’un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.





#mithat körler
#alzheimer
#porsuk çayı

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