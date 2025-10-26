Portakal Sanat’tan Naile Hanım sürprizi

Türk resminin öncü ismi Osman Hamdi Bey’in fırçasından Naile Hanım’ın portresi Portakal Sanat’ta 1.5 milyon dolara özel satışa çıkıyor. Naile Hanım’ın tüm zarafetiyle resmedildiği 1880’lere ait yağlı boya portre, Portakal Sanat Kültür ve Müzayede Evi’nin imzası haline gelen Private Sales aracılığıyla sanatseverlerin ilgisine sunuluyor. Osman Hamdi Bey, sanat yaşamı boyunca Doğu dünyasının görkemli atmosferi ve mistik felsefesinin ağır bastığı oryantalist resimlerinin yanında çok sayıda portre de gerçekleştirmiştir. Ailesinden ve yakın çevresinden kişilerin tuvale aktarıldığı gerçekçi bir üslubun eseri olan bu portrelerin arka planı son derecede sade hatta sıklıkla tek bir renkten oluşmakta, seyircinin bütün dikkati resmedilen kişinin üzerine çekilmektedir. Oryantalist resimlerinin statik ve çizgisel karakterli kompozisyonlarına karşıt portreleri yaşamla bağları daha güçlü örneklerdir. Bu bağlamda Osman Hamdi Bey, oryantalist tablolarında yer alan ve fotoğraftan çalıştığını bildiğimiz kendi portrelerinde de büyük bir başarı sergilemiştir. Osman Hamdi, Türk resminde kadın temasını ilk ele alan sanatçıdır. Oryantalist resimlerinde kadın figürlerine sıklıkla yer veren sanatçı, portrelerinde de model olarak eşini ve kızlarını kullanmıştır. Bu resimlerden Osmanlı üst sınıfına mensup kadınların giyim kuşamı, saç modelleri gibi özelliklerini izlemek mümkündür.

Osman Hamdi’nin ailesinden ve yakın çevresinden kişileri konu alan portrelerinden biri de ikinci eşi Naile Hanım’ın (Marie Palyart) portresidir. 1863’te Fransa’da doğmasının ve annesi Germaine Palyart’ın da İstanbul’da yaşamış olmasının dışında hakkında çok az şey bilinen Naile Hanım, Osman Hamdi Bey’in hayatının olduğu kadar sanatının da merkezinde yer almıştır. Osman Hamdi Bey’den Leyla, Edhem ve Nazlı adlarında üç çocuğu olan Naile Hanım, eşinin 1910’da ölümünün ardından İstanbul’da yaşamaya devam etmiştir. Naile Hanım’ın gençlik yıllarına ait söz konusu yağlı boya portresi baştan aşağı Batılı tarzda yapılmış bir çalışma olduğu göze çarpmaktadır. On dokuzuncu yüzyıl boyunca Avrupa’nın asil veya zengin çevrelerinde makbul kadın portrelerini hatırlatan bu tuvalde Marie, crinoline ile kabartılmış pastel renkli eteği, sık düğmeli yeleği, boynundaki tülü ve göğsünde toplanmış kumaş gülleri, dirseğe kadar uzayan eldivenleri, arkasında duran kürkü ve hafif dağınık topuzuyla operaya veya bir davete gitmek üzere hazırlanmış genç, güzel ve zarif bir kadın olarak tasvir edilmektedir. Naile Hanım’ı tüm zarafetiyle betimleyen portre, diğer portreleri arasında özel bir yere sahip olmasıyla öne çıkıyor. Usta ressamın “Mimozalı Kadın” adıyla bilinen ve Resim ve Heykel Müzesi’nde sergilenen büyük tuval ile bu portre çalışması Naile Hanım’ın bilinen iki boy portresinden biridir.