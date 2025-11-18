Prematüre bebekler anne kokusuyla büyüsün

El Bebek Gül Bebek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Psikolog İlknur Okay, “Anne sesi, bebeğin doğum öncesi tanıdığı ilk ses. Dolayısıyla bu tanıdık ses, bebeğe dış dünyada güven hissi veriyor. Biz, dernek olarak yıllardır anne sesinin, kokusunun ve dokunuşunun iyileştirici gücünü görünür kılmak için çalışıyoruz. Çünkü bebeklerin yaşama tutunmasında bu temas hayati rol oynuyor” dedi.

24 SAAT GÖRÜŞME STANDARDI

Türkiye’de hâlâ pek çok yenidoğan yoğun bakım ünitesine ebeveyn erişiminin günde birkaç dakikayla sınırlı olduğunu hatırlatan Okay, “24 saat ebeveyn erişimini ülke standardı haline getirmeliyiz. Bunun için doğumdan sonra başlayan ve gün içinde devam eden kanguru bakımının yazılı protokollere bağlanması gerekiyor. Yoğun bakım ünitelerinin aile dostu hale getirilmesi de çok önemli. Anne-bebek uyum odaları, kanguru koltukları, süt sağım ve depolama alanları, psikolojik destek noktaları bu süreçte fark yaratır” diye konuştu.

TRAVMA YÜKÜ AZALIR

Her bebeğin anne kokusu, sesi ve dokunuşuyla büyüme hakkı olduğunu vurgulayan Okay, “Bizim sahada gördüğümüz tabloya göre, doğumdan hemen sonra kanguru bakımı yapabilen anne oranı çok düşük. Dernek olarak sağlık profesyonelleriyle birlikte, bir saatten kısa olmayacak ebeveyn girişi, mümkün olduğunca uzun süreli ten teması ve tüm ünitelerde aile dostu düzenlemelerin yaygınlaşmasını istiyoruz. Çealışmalar ‘Bebek Dostu 2.0 – Sıfır Ayrılık Standardı’ kapsamında ölç-izle-iyileştir çerçevesinde yürütülmeli. Bu adımlar atıldığında, prematüre bebeklerin yaşama tutunma oranı artacak, nörogelişimsel kazanımlar güçlenecek ve ailelerin travma yükü azalacak” ifadelerini kullandı.

HER TEMAS YAŞAM DESTEĞİ

Türkiye Anne Bebek Ruh Sağlığı Farkındalık Birliği kurucusu Prof. Dr. Nazan Aydın, “Bu temas yalnızca bebeğin değil, annenin de yaşama tutunma gücünü artırıyor. Prematüre bir bebeğin kalp ritmi, vücut ısısı ve solunumu annesinin bedeniyle temas ettiğinde dengeleniyor. Ayrı kalmak, yalnızca fiziksel değil, duygusal travma da yaratıyor" şeklinde konuştu. DSÖ’nün 2022’de yayınladığı rehberde, kanguru bakımının tüm prematüre bebekler için doğumdan hemen sonra başlatılması ve günde 8 ila 24 saat arasında sürdürülmesi öneriliyor. Bebeklerin annesiyle birlikte büyümesi tercih değil zorunluluk. Her temas bir umut, her yakınlık bir yaşam desteğidir” vurgusu yaptı. Türk Neonatoloji Derneği adına konuşan Prof. Dr. Hülya Selva Bilgen, aileyi bakım sürecinin dışında tutmanın bebeğin iyileşme yolculuğunu yavaşlattığını söyledi.

SIFIR AYRILIK KAMPANYASI BAŞLADI

El Bebek Gül Bebek Derneği, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Global Foundation For The Care Of Newborn Infants’in (GFCNI) “Zero Separation” vizyonunu Türkiye’de görünür kılmak için “Sıfır Ayrılık” kampanyası başlattı. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde 24 saat ebeveyn erişimi sağlanmasını savunan dernek, kampanya kapsamında kanguru bakımının standart bir uygulama haline gelmesini ve her ünitenin aile dostu hale getirilmesini talep ediliyor.







