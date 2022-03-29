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Hayat Prof Dr İnce Saldadaki veriler NASAnın Marstaki çalışmalarına nitelikli veri bankası sağlayacak
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Prof. Dr. İnce: Salda'daki veriler NASA'nın Mars'taki çalışmalarına nitelikli veri bankası sağlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ortaklığıyla, Salda Gölü'nün mikrobiyal ekolojisinin belirlenmesine yönelik yürütülen projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Bahar İnce, "Uluslararası saygınlığa sahip platformlarda patentlenmek üzere Salda Gölü'ndeki mikroorganizmalara ait ilk gen dizileri elde edildi. Tüm bunlar NASA'nın Mars üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalara nitelikli veri bankası sağlayacak" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. İnce: Saldadaki veriler NASAnın Marstaki çalışmalarına nitelikli veri bankası sağlayacak
Salda Gölü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle Burdur'da yer alan Salda Gölü'nde yapılan kapsamlı araştırma sonuçlanmıştı.

  • Araştırmada mikrobiyal evrimde önemli rol oynayan mikrobiyal türler keşfedilerek, gölün kapsamlı bir haritası çıkarıldı. Korunması gereken mikrobiyal hassasiyet bölgelerinin de belirlendiği proje sayesinde elde edilen veriler ayrıca, NASA tarafından Mars'ta devam eden projeler için de nitelikli veri bankası olarak kullanılacak.

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Bahar İnce.
Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Bahar İnce.

"ÇOK ÖNEMLİ İPUÇLARI BARINDIRIYOR"

Haziran 2021'de başlayarak Aralık 2021'de sona eren projenin paydaşları arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Bahar İnce, Salda Gölü'nün mikrobiyolojik açıdan zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Gölün dünya yüzeyinde bakteri türlerinin evrimini anlamak için çok önemli ipuçları barındırdığını da vurgulan Prof. Dr. İnce, "Mikrobiyolojik açıdan oldukça zengin bir potansiyele sahip Salda Gölü'nde dünyada mikrobiyal evrimde önemli ipuçları barındırdığını düşündüğümüz bakteri familyaları yoğun şekilde yer alıyor. Uluslararası saygınlığa sahip platformlarda patentlenmek üzere Salda Gölü'ndeki mikroorganizmalara ait ilk gen dizileri elde edildi. Tüm bunlar NASA'nın Mars üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalara nitelikli veri bankası sağlayacak" dedi.

"SALDA GÖLÜ'NDE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULUYOR"

Prof. Dr. İnce, bu keşiflerle birlikte Salda Gölü'nün koruma ve kullanma planlarının gölün mikrobiyal ekolojisini de dikkate alacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Salda Gölü havzasında bilim araştırma merkezi kurulması kararı aldığı bilgisini de paylaşan İnce, "Bu proje ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Salda Gölü havzasında bilim araştırma merkezi kurulması kararı aldı. Yakın zamanda faaliyetlerine başlaması için hazırlıklar sürüyor. Merkezde disiplinlerarası bilim insanları yer alacak. Ayrıca uluslararası iş birlikleriyle ileri bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi de hedefleniyor. Ülkemizin genç araştırmacılarına katkı sağlayacak bir platform olması da isteniyor" diye konuştu.

KAPSAMLI JEOMİKROBİYOLOJİK HARİTALAR ÇIKARILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın proje sonuçlarıyla ilgili hazırladığı bilgi notundaki Salda Gölü ile bulgular şöyle sıralanıyor:

-DNA izolasyon teknikleri örnek çeşidine (su, sediman, mikrobiyal mat, kayaçlardan alınan biyofilm) bağlı olarak optimize edilerek, Salda Gölü'ne özgün 4 farklı protokol geliştirildi.

-Gölün bakteriyolojik komünite yapısında 'Alphaproteobacteria' gibi mikrobiyal evrimde önemli ipuçları barındırdığı düşünülen familya yoğun şekilde görüldü. Bununla birlikte, Proteobacteria şubesinin 6 farklı bölgeden alınan örneklerin çoğunda öne çıktığı, 'Firmicutes', 'Actinobacteria', 'Verrumicrobiae' gibi pek çok şubeden mikroorganizma tespit edildi. Bu sonuçlar, Salda Gölü'nün mikrobiyolojik açıdan oldukça önemli bir potansiyeli olduğunu ortaya çıkardı.

-Gölün bütünleşik olarak jeomikrobiyolojik haritası hazırlandı. Salda Gölü'ne ait korunması gereken mikrobiyal hassasiyet bölgeleri tanımlandı. Koruma kullanma dengesi yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan mevcut Salda Gölü havza yönetimi planının gölün mikrobiyal ekolojisini de dikkate alarak genişletilmesi gerekliliği ortaya kondu.

-Uluslararası kabul görmüş platformlarda patentlenmek üzere Salda Gölü'ndeki mikroorganizmalara ait ilk gen dizileri elde edildi. NASA'nın Mars üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalara nitelikli veri bankası sağlandı.

Salda Gölü'nün gizemi: Mars'taki yaşam izine ışık tutacak
FOTOĞRAF 10
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Projeden elde edilen sonuçların, NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından kızıl gezegenden getirilecek verilerden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılması hedefleniyor.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Salda Gölü'nde doğal güzelliğin korunmasına yönelik çalışmalar devam ederken, bir yandan da bilimsel projelere de ev sahipliği yapılıyor.
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NASA'nın, Burdur'daki Salda Gölü'ne ilişkin geçen yıl resmi Instagram hesabında yapılan paylaşımda, gölün içindeki kayalar Mars gezegeninin milyarlarca yıl önceki görüntüsüne benzetilmişti.
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Gölün Mars'a benzerliğine ilişkin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği ile İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümleri arasında geçen yıl haziran ayında yapılan iş birliğiyle \"Salda Gölü'nün Mikrobiyal Ekolojisinin İleri Moleküler Yöntemlerle (Metabarkodlama) Belirlenmesi ve Jeomikrobiyolojik Karakteristiklerinin Haritalanması Araştırma ve Geliştirme Projesi\" başlatılmıştı.<br>
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\"Mars'taki yaşam izlerine önemli bir veri bankası sağlamış olacak\"<br><br>Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Dr. Beyhan Oktar, Aralık 2021'de tamamlanan projenin detaylarını anlattı.<br><br>Oktar, 2019 yılında NASA'nın bilim insanları ile İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Balcı'nın Salda Gölü'nde ortak çalışmalar yürüttüğünü anımsatarak, NASA'nın Salda Gölü'ne ilişkin Mars'taki Jezero kraterine benzerliğine ilişkin paylaşımının ardından farkındalık oluştuğunu söyledi.<br>
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Bu kapsamda Bakanlık öncülüğünde çalışmaların yürütülmesi konusunda harekete geçtiklerini anlatan Oktar, şunları söyledi:<br><br>\"İstanbul Teknik Üniversitesindeki hocalarımızla istişarelerimiz oldu ve bir proje geliştirdik. Bu projede Salda'nın Mars'taki kayaçlarla benzerliğinin tekrardan araştırılması ve yeni türlerin ortaya konulması hedeflendi. Özellikle DNA bazlı tetkikler yapıldı ve burada çok önemli DNA gen dizileri ortaya konuldu. NASA tarafından gönderilen Perseverance (Azim) adlı uzay aracı döndüğünde, numuneler geldiğinde çıkan sonuçlara göre eşleştirme yapılması planlanıyor.\" diye konuştu.<br><br>Oktar, proje kapsamında yürütülen DNA bazlı çalışmaların ITU-BOUN Mikrobiyal Ekoloji Grup Başkanı (MEG) Prof. Dr. Orhan İnce ve ekibi tarafından yapıldığını bildirdi.
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Proje kapsamında gölün tamamında hem suyun içerisinde hem de civarındaki önemli hassas noktalardan numuneler alındığını anlatan Oktar, şöyle devam etti:<br><br>\"Bunu özellikle dalgıçlarımız da çalıştı, hocalarımız da tek tek ekipleriyle numune alma çalışmalarında yer aldı. Burada özellikle mikrobiyolitlerin gölün hangi hassas bölgelerinde oluştuğu ve bu sürecin nelerden etkilendiği ve hangi koruma tedbirlerinin alınması gerektiği hakkında önemli bulgular elde edildi. NASA aslında tüm dünyanın merak ettiği 'Mars'ta hayat var mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Bizim yaptığımız çalışma, Salda'nın Mars'la benzerliğinden dolayı Mars'taki yaşam izlerine dair önemli bir veri bankası sağlamış olacak. Sonrasında da gelen örneklerin NASA tarafından analizi ve açıklanmasıyla bizim örneklerimizin sonuçlarının karşılaştırılması hedefleniyor.\"
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Salda'nın mikrobiyalit hassasiyet haritası çıkarıldı<br><br>Çalışmayla Salda Gölü'nde mikrobiyalit hassasiyet haritalarının çıkarıldığını bildiren Oktar, bu kapsamda haritalamanın Salda'nın koruma tedbirlerine rehber olarak kullanılmasının da planlandığını söyledi.<br><br>Oktar, proje sonuçlarına ilişkin detayların bir çalıştay ile yakın zamanda uluslararası akademik camiayla paylaşılması yönünde hazırlıkları olduğunu da kaydetti.
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Gölün mutlak korunması gerektiği bu projeyle teyit ediliyor<br><br>Proje, Salda Gölü'nde Jeomikrobiyoloji, Jeokimya, Stromatolit oluşumuna ve Mars'ta yaşamın izlerini taşıyacak biyoiz potansiyeline yönelik çalışmalar İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeomikrobiyoloji Başkanı Prof. Dr. Nurgül Balcı; Mikrobiyal Ekolojisinin İleri Moleküler Yöntemlerle belirlenmesiyle ilgili çalışmalar ise ITU-BOUN Mikrobiyal Ekoloji Grup Başkanı Prof. Dr. Orhan İnce yürütücülüğünde tamamlandı.
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Projeyle, Salda Gölü'ne ait tür çalışmaları ilk kez ileri moleküler yöntemlerle detaylandırılıp, patentlenmesine imkan sağlayacak veriler üretildi.<br><br>Öte yandan, gölün mikrobiyolojik yapısının çok zengin olduğu ve mikrobiyel olarak çok önemli ipuçlarını barındıran mikroorganizmaların yaşadığı Salda Gölü'nün mutlak korunması gerektiği de bu proje ile teyit ediliyor.
Salda Gölü'nün gizemi: Mars'taki yaşam izine ışık tutacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bilim insanlarınca Salda Gölü'nün mikrobiyal ekolojisinin belirlenmesine yönelik yürütülen proje tamamlandı.

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