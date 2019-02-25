Prof. Dr. Kemal Karpat'a veda

ABD'nin Wisconsin eyaletinde tedavi gördüğü hastanede 20 Şubat Çarşamba günü hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Türk Bayrağına sarılı halde İstanbul'a getirildi. Karpat için cenaze töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen Prof. Dr. Kemal Karpat’ın cenaze töreninde konuştu:

"Bizim medeniyetimizde alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Hocamız bir köy imamının evladı olarak hayata başladığı için, tabii olarak ilk öğretmeni de babasıydı. Kemal Karpat hocamızın çalışmaları hep Osmanlı üzerinedir. İstanbul'da başladığı üniversite eğitiminin merdivenlerini ABD tırmandı, ülkesiyle hiç bağını koparmadı. Hocamız 96 yıllık hayatını kendisinin ve milletinin geçmişini araştırmaya adamıştır. Her insan gibi Kemal Hocamız da hayatının çeşitli dönemlerinde bir takım fikri tercihler yapmıştır. Bugün bize düşen onu tercihlerinden dolayı asla yargılamak değil ortaya koyduğu eserlerin izinden giderek daha büyük çalışmaların peşinden gitmektir.Biz hocamızın çalışmalarından yararlanmaya devam edeceğiz."

Prof. Dr. Kemal Karpat

Kemal Karpat kimdir?

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 1947'de alan Kemal Karpat, yüksek lisansını Washington Üniversitesi Siyasi Bilimler, doktorasını ise New York Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimlerde 1957'de tamamladı.

Karpat, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyindeki görevinin ardından Montana State, New York, Princeton, Bilkent, Ortadoğu Teknik, Ankara, Harvard, John Hopkins, Colombia üniversiteleri ve Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı.Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığını ve The Turkish Studies Association ile Türk Araştırmaları Kurumunun direktörlüklerini yürüten Karpat, Orta Asya Çalışmaları Derneğinin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı'nın da koordinatörlüğünü yaptı.

Karpat'ın tarih alanında çok sayıda makale ve kitabı bulunuyor.