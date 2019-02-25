Hayat Prof Dr Kemal Karpata veda
AKTÜEL

Kemal Karpat'a veda

Prof. Dr. Kemal Karpat'a veda

ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Karpat'ın cenaze töreninde açıklama yaparak, "Biz hocamızın çalışmalarından yararlanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

ABD'nin Wisconsin eyaletinde tedavi gördüğü hastanede 20 Şubat Çarşamba günü hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Türk Bayrağına sarılı halde İstanbul'a getirildi. Karpat için cenaze töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen Prof. Dr. Kemal Karpat’ın cenaze töreninde konuştu:

  • "Bizim medeniyetimizde alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Hocamız bir köy imamının evladı olarak hayata başladığı için, tabii olarak ilk öğretmeni de babasıydı. Kemal Karpat hocamızın çalışmaları hep Osmanlı üzerinedir. İstanbul'da başladığı üniversite eğitiminin merdivenlerini ABD tırmandı, ülkesiyle hiç bağını koparmadı. Hocamız 96 yıllık hayatını kendisinin ve milletinin geçmişini araştırmaya adamıştır. Her insan gibi Kemal Hocamız da hayatının çeşitli dönemlerinde bir takım fikri tercihler yapmıştır. Bugün bize düşen onu tercihlerinden dolayı asla yargılamak değil ortaya koyduğu eserlerin izinden giderek daha büyük çalışmaların peşinden gitmektir.Biz hocamızın çalışmalarından yararlanmaya devam edeceğiz."

Prof. Dr. Kemal Karpat

Kemal Karpat kimdir?

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 1947'de alan Kemal Karpat, yüksek lisansını Washington Üniversitesi Siyasi Bilimler, doktorasını ise New York Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimlerde 1957'de tamamladı.

Karpat, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyindeki görevinin ardından Montana State, New York, Princeton, Bilkent, Ortadoğu Teknik, Ankara, Harvard, John Hopkins, Colombia üniversiteleri ve Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı.Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığını ve The Turkish Studies Association ile Türk Araştırmaları Kurumunun direktörlüklerini yürüten Karpat, Orta Asya Çalışmaları Derneğinin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı'nın da koordinatörlüğünü yaptı.

Karpat'ın tarih alanında çok sayıda makale ve kitabı bulunuyor.
Türkler Beyaz Kıtada

Türkler Beyaz Kıtada

​Bakan Varank müjdeyi verdi: Bilim üssümüzü kurduk.
Karpata veda

Karpata veda

​Tarihçi Kemal Karpat için cenaze töreni düzenlendi.
Eleştirileri takma Trump

Eleştirileri takma Trump

Kuzey Kore'den ABD Başkanı'na 'olumlu' çağrı.
Gülenin özel doktoruna gözaltı

Gülenin özel doktoruna gözaltı

Sağlık çalışanlarına FETÖ operasyonu başlatıldı.
Turizm treni geliyor

Turizm treni geliyor

Alternatif güzergah ve tren olacak.
Türkiyeye yatırım 13 milyar doları aştı

Türkiyeye yatırım 13 milyar doları aştı

​Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkati çeken açıklama.
Binbir surat Pehlül yakalandı

Binbir surat Pehlül yakalandı

​JİTEM'ci albayım deyip birçok kişiyi dolandırdı.
150 yıl önce İstanbul

150 yıl önce İstanbul

​Beyazıt Kulesi'nden kadim şehre panoramik bakış.

Muvazzaflara FETÖ kıskacı

Muvazzaflara FETÖ kıskacı

67'si muvazzaf asker 101 kişi hakkında gözaltı kararı var.
Borsa coştu

Borsa coştu

​Hızla 105 bin seviyesine doğru gidiyor.
Yeni seferberlik başlatılıyor

Yeni seferberlik başlatılıyor

​Detaylarını Berat Albayrak bugün açıklayacak.
Cellat ve dostları

Cellat ve dostları

​Avrupalı liderler, 9 genci idam eden cunta lideri Sisi'yle kol kola.
Bakliyat fırsatçıları

Bakliyat fırsatçıları

​Sebze-meyve fiyatlarını tanzim sonrası bir miktar düşüren marketlerde bakliyat fiyatları da el yakıyor.
Beşiktaş seri F.Bahçe çıkış istiyor

Beşiktaş seri F.Bahçe çıkış istiyor

Vodafone Park'taki mücadele ligin gidişatını etkileyecek.
Kepa çıkmadı Sarri çılgına döndü

Kepa çıkmadı Sarri çılgına döndü

​İngiltere Lig Kupası finaline damga vuran anlar.
Meteoroloji yine uyardı

Meteoroloji yine uyardı

Sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.