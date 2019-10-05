Hayat Prof Dr Özgür Yiğite onur ödülü verildi
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Prof. Dr. Özgür Yiğit’e onur ödülü verildi

LOB'IN Uluslararası Danışmanlık tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Kalite Zirvesi kapsamında düzenlenen ödül töreninde, Türkiye'de farklı alanlarda faaliyet gösteren kurum, kuruluşlar ile firmalara kalite ödülleri verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Onur ödülüne İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür YİĞİT layık görüldü.
Onur ödülüne İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür YİĞİT layık görüldü.

Avrupalı ve Türk iş dünyasının temsilcileri; yeni iş imkanları ve Pazar paylarının geliştirilmesine destek vermeyi amaçlayan bu zirvede , kalite ve pazarlamaya yönelik deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.

Avrupa da fırsatların tanıtıldığı , inovasyon ve hizmet kalitesinin vurgulandığı 14. Avrupa Kalite Zirvesi’nde, nitelikli ürün ve hizmet üreten ekonomi, sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın temsilcilerine Avrupa Kalite Ödülleri verildiği gecede , onur ödülüne İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür YİĞİT layık görüldü.

Başhekim YİĞİT ödülü alırken yaptığı konuşmada; Sağlık alanında yaşanan dönüşümün başarılı olmasının nedenlerinin başında, Sağlık Bakanlığının Kalite çalışmalarına, dönüşüm programının merkezinde yer vermesinin geldiğini ve kendilerinin bu uygulamaları titizlikle yaşama geçirdiklerini dolayısıyla verilen bu ödülün sadece kendilerine değil, gece gündüz demeden çalışırken, her türlü fedakarlığı yapan sağlıkçılar adına aldıklarını ifade etti.

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