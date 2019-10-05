Prof. Dr. Özgür Yiğit’e onur ödülü verildi

Avrupalı ve Türk iş dünyasının temsilcileri; yeni iş imkanları ve Pazar paylarının geliştirilmesine destek vermeyi amaçlayan bu zirvede , kalite ve pazarlamaya yönelik deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.

Avrupa da fırsatların tanıtıldığı , inovasyon ve hizmet kalitesinin vurgulandığı 14. Avrupa Kalite Zirvesi’nde, nitelikli ürün ve hizmet üreten ekonomi, sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın temsilcilerine Avrupa Kalite Ödülleri verildiği gecede , onur ödülüne İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür YİĞİT layık görüldü.

Başhekim YİĞİT ödülü alırken yaptığı konuşmada; Sağlık alanında yaşanan dönüşümün başarılı olmasının nedenlerinin başında, Sağlık Bakanlığının Kalite çalışmalarına, dönüşüm programının merkezinde yer vermesinin geldiğini ve kendilerinin bu uygulamaları titizlikle yaşama geçirdiklerini dolayısıyla verilen bu ödülün sadece kendilerine değil, gece gündüz demeden çalışırken, her türlü fedakarlığı yapan sağlıkçılar adına aldıklarını ifade etti.