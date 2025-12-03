Yeni Şafak
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ilginç açıklama: Acun Ilıcalı ile aramda kan davası gibi durum var

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ilginç açıklama: Acun Ilıcalı ile aramda kan davası gibi durum var

10:373/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir programda Acun Ilıcalı ile ilgili şaşırtan itiraflarda bulundu. Üşümezsoy, Ilıcalı'nın yıllar önce kendisine yaptığı 500 bin dolarlık teklifi reddettiğini ilk kez açıkladı.

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Özlem Esra Ada'nın sunduğu "Pembe Masa" programının bu haftaki konuğu oldu.


Samimi açıklamalarda bulunan Üşümezsoy'un Acun Ilıcalı itirafı ise geniş yankı uyandırdı. Ekranların reyting rekortmeni 'Survivor Türkiye'ye sayılı günler kala, programa katılmayı düşünüp düşünmediği sorulan Üşümezsoy, "Elbette giderim. Survivor’ın benim açımdan bir zorluğu olmaz." yorumunda bulundu.



'HAKSIZ REKABET OLURDU'

Ancak yarışmada kendisinin yer almasının haksız bir rekabete neden olacağını da sözlerine ekleyen ünlü isim, "Şu anki kadroya baktım, Bayhan gibi isimler var. Benim yarışmada olmam onlar için haksız rekabete yol açardı" dedi.


Geçmişte Acun Ilıcalı'nın kendisine "Yok Böyle Dans" programına katılması için 500 bin dolar teklif ettiğini de ilk kez açıklayan Üşümezsoy, teklifi reddettiği için Ilıcalı ile arasında gerginlik oluştuğunu söyledi.


"Acun’un gözünde ben baş starlardan biriyim." diyerek iddialı bir çıkış yapan ünlü deprem uzmanı, "Yok Böyle Dans için ciddi bir teklif sundular ama ben kabul etmedim. Bu nedenle aramızda kan davasına benzer bir durum oluştu" ifadelerini kullandı.




