Son aylarda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ata Demirer, verdiği kilolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tam 30 kilo zayıflayan Demirer sırrını açıkladı.
30 kilo veren komedyen, hakkında çıkan "mide ameliyatı" veya "bağırsak temizliği" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, kilo kaybının cerrahi bir müdahale sonucu olmadığını vurguladı.
Sabah'ın haberine göre komedyen, sağlıklı yaşamaya dikkat ettiğini söyleyerek rutinini anlattı:
"22.30'da yatıp 5.30'da kalkıyorum. Önce sporumu yapıp ardından kahvaltı ediyorum. Kahvaltıda yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az peynir ve bal yiyorum. 2 öğün besleniyorum. Akşam balık ya da et yiyorum. Boğaz'da kürek çekmeye başladım. Haftada 3 gün kürek çekip sonra işlerimi yapıyorum."