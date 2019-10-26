Protestoların diğer yüzü

V’NİN TAHTI SALLANIYOR

Maskeler eylemlerin yeni simgesi oldu.

Protestolarda son dönemde en öne çıkan maske, sinemada gişe rekorları kıran Joker oldu. Şili’den Lübnan’a, dünyanın pek çok noktasındaki gösterilerde Joker maskeli protestocular dikkat çekti. 1982 tarihli bir çizgi roman serisinden 2005 yılında sinemaya uyarlanan “V for Vendetta” filmindeki maskeler, günümüzde de protestocuların tercihleri arasında yer alıyor.

FİLMLERDEN SOKAKLARA

Maskeler eylemlerin simgesi haline geldi.

lİnternet yayın platformu Netflix’in “La casa de papel” adlı İspanyol dizisinde kullanılan kırmızı kıyafetler ve Salvador Dali maskeleri de tüm dünyaya yayılan protestolarda en ön saflarda karşımıza çıkıyor. Düzen karşıtı simgelerin maskeleri dışında, kimi protestocular Örümcek Adam, Yıldız Savaşları gibi filmlerden karakter maskeleriyle sesini duyurmaya çalışırken kimileri de bulabildiği ilk maskeyle kendini meydanlara atıyor.

Yasak geri tepti

Hong Kong'taki gösteriler

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, aylardır süren protestolarda göstericilerin maske takmalarına yasak getirince protestolar daha da şiddetlendi. Yönetimin kararına aldırmayan protestocular, birbirinden çeşitli maskelerle meydanlara inmeye devam etti.