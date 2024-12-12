Randevu sistemi 4-5 aya düzelecek

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde hastane randevularındaki sıkıntılar ve televizyon dizileri masaya yatırıldı. Bazı il başkanları hastane randevuları ile ilgili sıkıntıların devam ettiğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na konu ile ilgili açıklama yapmasını istedi. Memişoğlu, randevularla ilgili sıkıntıları giderme çalışmalarının devam ettiğini, yapılan çalışmaların 4-5 ay içinde meyvesini vereceğini ve sistemdeki rahatlamayı herkesin hissedeceğini ifade etti.
İYİ YAPIMLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK
Bazı il başkanları televizyon dizilerinin aile yapısını olumsuz etkilediğine yönelik eleştirilerde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise RTÜK, dizi yapımcıları ve kanal yetkilileriyle bu konuları görüştüklerini belirtti. Aile yapısını güçlendiren, kadınları kötü göstermeyen ahlaki yozlaşmaya neden olmayacak programların yaygınlaştırılmasını desteklediklerini kaydeden Göktaş, örnek olabilecek iyi yapımları ödüllendireceklerini söyledi.