Randevu sistemi 4-5 aya düzelecek

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde hastane randevularındaki sıkıntılar ve televizyon dizileri masaya yatırıldı. Bazı il başkanları hastane randevuları ile ilgili sıkıntıların devam ettiğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na konu ile ilgili açıklama yapmasını istedi. Memişoğlu, randevularla ilgili sıkıntıları giderme çalışmalarının devam ettiğini, yapılan çalışmaların 4-5 ay içinde meyvesini vereceğini ve sistemdeki rahatlamayı herkesin hissedeceğini ifade etti.