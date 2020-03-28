Rektör paylaştı: "4 yaşındaki oğlumun koronavirüs tedbiri"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın kreşte eğitim gören oğlu Poyraz, evdeki kıyafetleri toplayıp koronavirüs nedeniyle yıkamak istedi. Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun görüntülerini, sosyal medyada 'En kapsamlı ve samimi virüs temizliği. Su sesine koşunca gördük ki, suyu açmış ve evde ne var ne yok suyun altına atıyor' mesajıyla paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

'VİRÜSLERDEN TEMİZLİYORUM' DEMİŞ

Görüntülerle ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Çomak, koronavirüsün çocukları panikletmeden anlatılması gerektiğini söyledi. Videoyu masumane bir şekilde espri olması için sosyal medyada paylaştığını söyleyen Çomak, yaşananları şöyle anlattı: "Eşim 'Bir su sesi geliyor haberin var mı?' dedi. 'Hayır su sesi duymadım' dedim. Bir müddet sonra 'Eyvah koş koş, bak ne olmuş burada' dedi.

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'PSİKOLOG BİR SORUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ'

Oğlunun bu davranışı karşısında psikologlardan görüş aldığını anlatan Çomaklı, "Teknik olarak yanlış, ruh itibarıyla doğru bir iş yapıyor ama tekniğini bilmiyor. Virüslerden temizleyecek. Ben bunu psikolog arkadaşlarıma gösterdim, 'Böyle bir şey yapmış' dedim. 'Acaba çocukta bir sıkıntı meydan geldi mi? Bunalım olur, her tarafta virüs, ölüm duyuyor. Panik hali var mı?' dedim. Videoyu inceledi, Poyraz'la konuştu. Dedi ki 'Hocam yok. Güzel bir sonuç çıkarmış. Bundan herhangi bir şey olmaz' dedi" diye konuştu.