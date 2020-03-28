Hayat Rektör paylaştı "4 yaşındaki oğlumun koronavirüs tedbiri"
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Rektör paylaştı: "4 yaşındaki oğlumun koronavirüs tedbiri"

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, koronavirüs nedeniyle evdeki kıyafetleri toplayıp banyoda yıkamaya çalışan 4 yaşındaki oğlu Poyraz'ı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi görürken, çocuklara koronavirüsü panik yapılmadan anlatılması gerektiğini vurgulayan Çomaklı, "Çocuğun virüsün sabunla, suyla temizlenmesi gerektiğini, kıyafetlerin steril halde tutulması gerektiği konusunda kafasında algı oluşmuş. Tabii bunu panik havasında görmüyor çünkü biz evde panik havasında yapmıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Minik Poyraz'ın koronavirüs temizliği sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Minik Poyraz'ın koronavirüs temizliği sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın kreşte eğitim gören oğlu Poyraz, evdeki kıyafetleri toplayıp koronavirüs nedeniyle yıkamak istedi. Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun görüntülerini, sosyal medyada 'En kapsamlı ve samimi virüs temizliği. Su sesine koşunca gördük ki, suyu açmış ve evde ne var ne yok suyun altına atıyor' mesajıyla paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

'VİRÜSLERDEN TEMİZLİYORUM' DEMİŞ

Görüntülerle ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Çomak, koronavirüsün çocukları panikletmeden anlatılması gerektiğini söyledi. Videoyu masumane bir şekilde espri olması için sosyal medyada paylaştığını söyleyen Çomak, yaşananları şöyle anlattı: "Eşim 'Bir su sesi geliyor haberin var mı?' dedi. 'Hayır su sesi duymadım' dedim. Bir müddet sonra 'Eyvah koş koş, bak ne olmuş burada' dedi. Bir baktım ki, bizim ufaklık Poyraz bütün eşyaları banyoda duş kabininin içine tıkmış, suyu da açmış, evde herkesin eşyasını taşıyordu. Abilerinin, benim her şeyimizi taşıyordu. Tabii biz güldük, 'Neden yapıyorsun?' dedik. 'Virüslerden temizliyorum' dedi. Tabii orada videoda biz ona söyleyince biraz alınganlık da gösterdi, ayağını da bir yere çarptı ağlıyor. Tabii biz ona kızmadık. Bütün kıyafetler iki gün boyunca kurumadı."

'PSİKOLOG BİR SORUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ'

Oğlunun bu davranışı karşısında psikologlardan görüş aldığını anlatan Çomaklı, "Teknik olarak yanlış, ruh itibarıyla doğru bir iş yapıyor ama tekniğini bilmiyor. Virüslerden temizleyecek. Ben bunu psikolog arkadaşlarıma gösterdim, 'Böyle bir şey yapmış' dedim. 'Acaba çocukta bir sıkıntı meydan geldi mi? Bunalım olur, her tarafta virüs, ölüm duyuyor. Panik hali var mı?' dedim. Videoyu inceledi, Poyraz'la konuştu. Dedi ki 'Hocam yok. Güzel bir sonuç çıkarmış. Bundan herhangi bir şey olmaz' dedi" diye konuştu.

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