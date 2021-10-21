Ressam robot Ai-Da Mısır'da gözaltına alındı

Yapay zeka teknolojisiyle donatılmış robotlar, günümüzde her alanda karşımıza çıkmaya başladı. Bu robotlardan biri de dünyanın ilk ressam robotu Ai-Da.

Ai-Da, yapay zeka sayesinde resim yapabiliyor, nesneleri şekillendirebiliyor, hareket ettirebiliyor, göz kırpabiliyor ve konuşabiliyor.

Gözlerindeki kameralar sayesinde gördüklerini kopyalayabilen robot, yapay zeka sayesinde kollarıyla portreler oluşturabiliyor.

Ressam robot Ai-Da.

MISIR'DA GÖZALTINA ALINDI

Ai-Da ve robotun geliştiricisi Aidan Meller, Giza Piramitleri'nde düzenlenecek bir etkinlik için robot ile birlikte Kahire'ye gitti. Robotun varlığından habersiz olan havalimanı görevlileri, Ai-Da'yı gözaltına alarak incelemek istedi.

Ressam robot Ai-Da.

"CASUS MUAMELESİ YAPILDI"

İngiliz basınına konuşan Meller, "Kahire’ye indikten sonra durdurulduk. Ai-Da'nın gözlerinde kamera olduğu için gözlerini sökmemi istediler. Ancak robotun gözleri sayesinde resim yapabildiğini ve sökemeyeceğimi belirttim. Ai-Da'ya güvenlik sorunu olarak bakıp, casusluk için kullanıldığından şüphelendiler" dedi.

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Olayın aslını çok sonradan anlayan havalimanı görevlileri, İngiltere ile Mısır arasında yaşanacak olası bir diplomatik krizi çözerek konuyu tatlıya bağladı.

Ressam robot Ai-Da.

2017'DE GELİŞTİRİLMEYE BAŞLANDI

Oxford Üniversitesi ve Leeds Üniversitesi'nden programcılar, robotik uzmanları ve psikologlardan oluşan bir ekip, 2017 ve 2019 arasında Ai-Da'yı geliştirdi.

Robot, adını ilk bilgisayar programcılarından biri olarak kabul edilen matematikçi Ada Lovelace'den ve yapay zekanın İngilizce kısaltması AI'dan alıyor.

İlk sergisinde 1 milyon doların üzerinde satış yapan Ai-Da, oldukça yoğun ilgi görüyor.

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