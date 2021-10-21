Hayat Ressam robot Ai-Da Mısırda gözaltına alındı
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Ressam robot Ai-Da Mısır'da gözaltına alındı

Dünyanın ilk robot ressamı olarak bilinen Ai-Da, casusluk yaptığı gerekçesiyle Mısır'da göz altına alındı. Neyse ki sorun, çok büyümeden tatlıya bağlandı.

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Ressam robot Ai-Da Mısırda gözaltına alındı
Ressam robot Ai-Da.

Yapay zeka teknolojisiyle donatılmış robotlar, günümüzde her alanda karşımıza çıkmaya başladı. Bu robotlardan biri de dünyanın ilk ressam robotu Ai-Da.

  • Ai-Da, yapay zeka sayesinde resim yapabiliyor, nesneleri şekillendirebiliyor, hareket ettirebiliyor, göz kırpabiliyor ve konuşabiliyor.

Gözlerindeki kameralar sayesinde gördüklerini kopyalayabilen robot, yapay zeka sayesinde kollarıyla portreler oluşturabiliyor.

Ressam robot Ai-Da.
Ressam robot Ai-Da.

MISIR'DA GÖZALTINA ALINDI

Ai-Da ve robotun geliştiricisi Aidan Meller, Giza Piramitleri'nde düzenlenecek bir etkinlik için robot ile birlikte Kahire'ye gitti. Robotun varlığından habersiz olan havalimanı görevlileri, Ai-Da'yı gözaltına alarak incelemek istedi.

Ressam robot Ai-Da.
Ressam robot Ai-Da.

"CASUS MUAMELESİ YAPILDI"

İngiliz basınına konuşan Meller, "Kahire’ye indikten sonra durdurulduk. Ai-Da'nın gözlerinde kamera olduğu için gözlerini sökmemi istediler. Ancak robotun gözleri sayesinde resim yapabildiğini ve sökemeyeceğimi belirttim. Ai-Da'ya güvenlik sorunu olarak bakıp, casusluk için kullanıldığından şüphelendiler" dedi.

Olayın aslını çok sonradan anlayan havalimanı görevlileri, İngiltere ile Mısır arasında yaşanacak olası bir diplomatik krizi çözerek konuyu tatlıya bağladı.

Ressam robot Ai-Da.
Ressam robot Ai-Da.

2017'DE GELİŞTİRİLMEYE BAŞLANDI

Oxford Üniversitesi ve Leeds Üniversitesi'nden programcılar, robotik uzmanları ve psikologlardan oluşan bir ekip, 2017 ve 2019 arasında Ai-Da'yı geliştirdi.

Robot, adını ilk bilgisayar programcılarından biri olarak kabul edilen matematikçi Ada Lovelace'den ve yapay zekanın İngilizce kısaltması AI'dan alıyor.

İlk sergisinde 1 milyon doların üzerinde satış yapan Ai-Da, oldukça yoğun ilgi görüyor.

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