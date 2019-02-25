Hayat Reynmen Derdim Olsun şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı
AKTÜEL

Reynmen Derdim Olsun şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı

'Derdim Olsun' şarkısı ile rekor kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, şarkıdan kazandığı parayı Instagram'da açıkladı. Bir takipçisinin "130 milyon izlenen şarkın sana ne kadar kazandırdı?" sorusuna "Böyle şeyleri saklayan biri değilim. 120 -130 bin Türk lirası kazandım" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reynmen isimli sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş
Reynmen isimli sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş

'Derdim Olsun' şarkısı ile rekor kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, geçtiğimiz günlerde 200 milyon izlenen klibini YouTube'daki kanalından kaldırmıştı.

Reynmen'in o videosunu tamamen silmediği Youtube'un 'gizli' seçeneğini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Sık sık takipçileriyle sosyal medyadan soru- cevap yapan Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Derdim Olsun şarkısından kazandığı parayı açıkladı.

Bir takipçisinin "130 milyon izlenen şarkın sana ne kadar kazandırdı?" sorusuna "Böyle şeyleri saklayan biri değilim. 120 -130 bin Türk lirası kazandım" açıklamasını yaptı.

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