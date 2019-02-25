Reynmen Derdim Olsun şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı 'Derdim Olsun' şarkısı ile rekor kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, şarkıdan kazandığı parayı Instagram'da açıkladı. Bir takipçisinin "130 milyon izlenen şarkın sana ne kadar kazandırdı?" sorusuna "Böyle şeyleri saklayan biri değilim. 120 -130 bin Türk lirası kazandım" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 25 Şubat 2019, 10:08 Son Güncelleme: 25 Şubat 2019, 10:16 Yeni Şafak