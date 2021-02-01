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Roket gençler​

Roket gençler

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin kurduğu, “1,5 Adana Roket Takımı” üç yıldır başarı hikayesi yazıyor. Hayalleri uzay üssünde çalışmak olan mucit gençler, geçen yıl Teknofest’te 600 takım arasından 2’nci oldu. Hedefleri bu yıl birinci olmak. Takım kaptanı Ali Kaya, “Roketlerimiz 3 metre uzunluğunda 20 bin fite (6 KM) kadar uçuyor” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin kurduğu, “1,5 Adana Roket Takımı” üç yıldır imkansızlıklar içerisinde başarı hikayesi yazıyor.
Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin kurduğu, “1,5 Adana Roket Takımı” üç yıldır imkansızlıklar içerisinde başarı hikayesi yazıyor.

Çocukluk hayalleri uzay üssünde çalışmak olan Çukurova üniversitesi makine mühendisliği bölümü öğrencilerinin kurduğu 1,5 Adana roket takımı üç yıldır imkansızlıklar içerisinde başarı hikayesi yazıyor. Kimi berber çırağı kimisi ise memur çocuğu olan 30 mucit genç çevredekilerin, ‘Torpil mi patlatıyorsunuz’ diye ciddiye almamalarına rağmen üç yılda üç tane yirmi bin fit yüksek irtifalı roket üretti. Ayrıca geçen yıl çevredekilerin destekleri ve kendi imkanlarıyla katıldıkları Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde 600 takım arasında geçen yıl yüksek irtifada 2’nci olmayı başardı. Şimdi ise 18 kişilik 1,5 Adana Takımı, bu kez birinci olmak hedefiyle Teknofest’te yeniden boy göstermek istiyor. Yarışmaya katılabilmek için takımın 28 Şubat Pazar gününe kadar başvuru yapmaları Eylül ayına kadarda roketi hazır hale getirmeleri gerekiyor. Ancak ekonomik sorunlar yaşayan genç mucitler destek bulamazsa yarışmaya katılamayacak.

Ali Kaya

YERLİ ÜRETİME DESTEK OLMAK İSTİYORUZ

  • Takımın kurucusu ve kaptanı Ali Kaya, “Makine mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisiyim, takımı 2018 yılında kurduk. Ülkemizin uzay ve havacılık alanlarında gelişimini sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışan gençleriz. Mühendislik güzel ama zor bir bölüm. Ülkemizin prestijli kurumlarında çalışmak ve yerli üretime destek olmak Türkiye’nin uzay üstünde çalışmak gibi hayallerimiz vardı. Neden biz roket üretmiyoruz dedik. Babam TIR şoförü annem ev hanımı. Ben de erkek kuaföründe çalışıyordum. İlk böyle bir hayalimiz olduğunu duyan arkadaşlarım bizimle dalga geçtiler” dedi. Takımı oluşturduktan sonra plan yaptıklarını söyleyen Kaya, “Biz roketimizi yüzde yüz yerli yapmaya çalışıyoruz. Sanayici ustalarla çalışıyoruz, onlar bize destek olmaya çalışıyor” dedi.

Malzeme temini sırasında zaman zaman hayal kırıklığına uğradıklarını ifade eden Kaya, şunları kaydetti: "Ağustos ayında Adana’da bir cıvatacıyla referans vasıtasıyla konuştuk ve bize 2 bin TL’lik mal verebileceğini söyledi. Daha sonra ‘gençler sizin seçtiklerinizi karşılayamıyoruz bütçemizi aşıyor onaylayamadık’ dediler. Elimiz boş döndük.” Büyük bir emekle Teknofest’e katıldıklarının altını çizen Kaya, “İlk yılımızda iki roket ürettik. İkinci yılda ise kalan roketi revize edip katıldık. Bizim geçen yılki görevimiz yüksek ivme ve hızlarda insan beynine etki eden gücü ölçüp dataya çeviren roket üretmekti. Roketlerimiz 3 metre büyüklüğünde, 20 bin fite (6 km) kadar uçan roketlerdi. İkinci olduk. Roket motorlarını Roketsan temin ediyor. Onlar üzerinde de Ar-Ge yapmak istiyoruz, patlayıcıları pahalı olduğu için kullanamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Harçlıklarımızı biriktirip katıldık

Talha Akın

Küçük yaşlardan beri uzaya ilgilisi olduğunu söyleyen Osman Çiçek, “Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisiyim. Üç senedir Teknofest’e katılıyoruz. Hepimizin maddi sıkıntısı var, ama roket bambaşka bir alan. Cihazlar hassas ve pahalı. Ucu ucuna kendi cebimizden koyarak yarışmaya katıldık” şeklinde konuştu. 1,5 Adana Mekanik Birim Kaptanı Talha Akın ise şunları söyledi: “Makine mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Okula başladığımda teknoloji takımı olduğunu duydum. Roket takımına katıldım. Normalde 30 kişiye yakın bir ekibimiz var ama Teknofest bizden bu yıl 18 kişi istedi. Roket çok meşakkatli bir iş. Malzemeye ulaşması ayrı dert işçilik ayrı dert, önümüze bizim için dağ gibi olan bir masraf çıkıyor. Daha düşük malzeme kullanalım diyoruz olmuyor. Roketin birçok kısmını yaptık, sadece fırlatmakla olmuyor yere de indirmek gerekiyor. Eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz, örneğin paraşüt için THY ile görüşüyoruz. Ama 28 Şubat’a kadar eksiklerimizi giderip başvuru yapmamız gerekiyor” dedi.

Gökmen Derinalp

Biz neden yapmayalım?

  • Hazırlık sınıfındayken takımın kuruluşuna dahil olan Gökmen Derinalp şunları söyledi: “Makine mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bizim kurucu abilerimiz vardı. Üniversitenin duyuru sayfasında ilanı gördüm. Arkadaşıma ‘Biz neden yapmayalım’ dedik. Hazırlık sınıfında olduğumuz için İlk başta sponsorluk kovalamaya başladık. İlk senemizde sadece referans üzerinden gitmeye başladık. Büyük firmalara mail atıyorduk ama hiç geri dönüş almadık. Yeni bir takım olduğumuz için neler yapabileceğimizi bilmiyorlardı. Adana içerisinde yerel sponsorlar sağlayabiliyorduk. Karbon fiber üretimi için ciddi yardıma ihtiyacımız vardı. Bir abimiz yardımıyla sponsor bulmuştuk, o ihtiyaçlarımızı karşılamıştı. Takımın kendi içinde hocamıza borcu kaldı. İkinci yıl başarımızdan dolayı büyük bir firma bize sponsor oldu. Bu sene sponsor bulamıyoruz.”
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