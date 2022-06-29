Hayat RTÜKten yayın yasağına uymayan kanallara ceza
TELEVİZYON

RTÜK'ten yayın yasağına uymayan kanallara ceza

RTÜK tarafından yayın kurallarını ihlal eden Halk TV, KRT, Tele 1, TGRT ve Radyo Sputnik'e üst sınırdan idari para cezası verildi.

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Haber Merkezi AA
RTÜKten yayın yasağına uymayan kanallara ceza
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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre "Kadraj" ve "Mesele" adlı programlarda konukların "Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Aynı gerekçeyle KRT'de yayımlanan "Olağan İşler" programı nedeniyle kanala müeyyide uygulanırken, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen yayın yasağına uymayan yayın için TGRT'ye de idari yaptırım uygulandı.

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Tele 1'in "18 Dakika" programında da yayın ilkelerinin ihlal edildiği, Radio Sputnik'te "Ali Çağatay'la Seyir Hali" isimli programda, "bir alkollü içki türü ve markasını belirterek alkol kullanımını özendirici nitelikte yayın" yapıldığı gerekçesiyle ilgili yayıncı kuruluşlara üst sınırdan idari para cezası verildi.

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